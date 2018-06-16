«Несколько лет копила на отдых» 11 16.06.2018, 9:18

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Минчанку с внучкой не пустили за рубеж.

Минчанка несколько лет собирала 650 долларов на отдых, планировала побывать в Турции вместе с внучкой, у которой она опекун. Но выехать из страны женщина не смогла: на белорусско-украинской границе оказалось, что ей как опекуну не хватает еще одной справки.

Ольга Маньковская обратилась на tut.by, чтобы рассказать историю сорванного отдыха. Несколько лет женщина копила деньги на путевку в Турцию на девять дней, съездить туда собиралась вместе с внучкой, у которой она — опекун.

— В 2013 году и раньше мы с внучкой ездили в Крым отдыхать. Потом я копила на отдых в Турции. Это непросто: я пенсионер, муж — инвалид первой группы. В итоге мы насобирали 650 долларов, купили путевку на девять дней. Вылетать должны были из аэропорта «Борисполь» в Киеве, потому что так дешевле, ведь от нас такая путевка бы стоила тысячу долларов, — рассказывает Ольга Маньковская.

Женщина уверяет: прежде чем лететь, «обшарила весь интернет».

— Я не нашла, что требуются какие-то другие документы для пересечения границы, кроме тех, что были у меня на руках. А это и выписка из решения по вопросам несовершеннолетних, решение суда, удостоверение опекуна, ну и, естественно, паспорта, — перечисляет женщина. — Этого всегда было достаточно. Но когда мы на автобусе приехали на границу 9 июня, к нам вызвали старшего сотрудника, а тот сказал, что не выпускает. Мол, должна быть еще какая-то справка из управления образования исполкома. Я про нее ни сном ни духом — мы выезжали за границу и в 2012, и в 2013 годах и никакой дополнительной справки не нужно было. Мне говорят: «Пусть вам по факсу дошлют справку». 18 вечера, суббота — где вы видели в такое время работающий исполком? Тогда пограничники сказали, что ко мне у них никаких претензий: «Вы можете лететь в Турцию, а ребенка отправьте в Минск». Внучка испугалась, плакала. Как такое можно говорить? Конечно, я ребенка одну не оставлю.

Автобус в Украину уехал, а расстроенная Ольга Маньковская с 14-летней внучкой осталась с сумками на границе.

— Нам сказали: вас кто-нибудь довезет до Гомеля. Кто? У меня 20 рублей, доллары поменять негде, скоро ночь. Хоть ты пешком в Минск иди. Машины ехали мимо, нам помогли только итальянцы, которые приехали в Беларусь. Завезли нас в Минск, не взяли с нас ни копейки, помогли сесть в метро, — женщина благодарит за доброту неизвестных помощников.

В первый рабочий день, в понедельник, Ольга Маньковская сходила за справкой в управление образования Первомайского района.

— В турфирме мне сказали: раз путевка еще не закончилась, то если доплатить на билеты на чартер, можно успеть отдохнуть хотя бы несколько дней. Сказали, что нужно еще 300 долларов — но таких денег у меня в запасе нет, так что я отказалась. Но я на всякий случай решила разобраться до конца. Со справкой пошла в Госпогранкомитет, разложила перед полковником все документы. Спрашиваю: «А по этой справке нас бы выпустили?». «Нет!». Оказывается, нужна не справка, а копия приказа отдела образования о разрешении выезда за границу на определенный срок. Представляете, опять не то! Меня бы снова не выпустили. Такая странная ситуация: исполком не виноват, погранслужба не виновата, потому что исполняла свой долг, турфирма не виновата. Выходит, виновата только я?

Женщина переживает за пропавшие деньги и отпуск, рассказывает, что, когда собирались в дорогу, преодолели много преград.

— Муж без ног, ему нужен был присмотр, чтобы мы могли уехать на эти десять дней — родные согласились помочь. Столько сил потрачено ради этого отпуска, а нам никто не смог подсказать, что нужна эта копия приказа.

Официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский прокомментировал, что семью не пропустили через границу в связи с требованием закона «О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь». В статьях 14 и 15 перечислены документы, которые нужны для вывоза детей за рубеж.

— Советуем перед поездкой гражданам изучать сайт Госпогранкомитета, там прописана необходимость опекунам иметь копию приказа отдела образования о разрешении выезда за границу на определенный срок — норма действует с 2009 года. Гражданам советуем перед поездкой изучать сайт Госпогранкомитета. Без всех нужных документов мы выпустить за рубеж ребенка не можем — это сделано, чтобы предотвратить незаконный вывоз детей за рубеж, ведь преступные схемы еще никто не отменял. В таких ситуациях, когда не хватает справки, которую можно дослать прямо в пункт пропуска, стараемся пойти навстречу людям. Но если это происходит в выходной день — понятно, что тут уже сложности, потому что многие службы, которые выдают документы, не работают.

Где узнать, как правильно поехать с ребенком за границу

Белорусы до 18 лет могут выезжать за границу по своим паспортам, в сопровождении родителей. Родители должны предъявить пограничнику документы, которые подтверждают их статус. Например, таким документом может быть паспорт с записанным ребенком, свидетельство о рождении ребенка.

Если ребенок едет через границу с мамой или папой, то согласие второго родителя не нужно. Если ребенок путешествует за рубеж с бабушкой или дедушкой — нужно согласие от обоих родителей. Если ребенок отправляется в организованной группе детей на оздоровление — нужно согласие или папы, или мамы. Важно, что такое согласие должно быть нотариально заверенным.

Если за границу едете ребенок-сирота или ребенок, оставшийся без попечения родителей, (в сопровождении опекунов или без них, но с их согласия) то документы, которые нужно показать пограничнику, зависят от целей путешествия (поездка в группе на оздоровление, или на учебу, или по другой причине).

Один из возможных документов — как раз копия приказа местного управления образования о разрешении выезда несовершеннолетнего на определенный срок.

Подробнее — на сайте Госпогранкомитета в специальном разделе «пересечение границы». Там расписано, как пересекать границу с детьми. Иногда пограничники публикуют отдельные разъяснения на этот счет.