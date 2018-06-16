В США разрабатывают лайнер, летающий быстрее скорости света в 10 раз 8 16.06.2018, 9:23

Невероятными планами поделились в NASA.

Руководство НАСА на днях объявило, что его ученые в настоящее время работают над созданием космического лайнера, способного преодолевать 3 миллиона километров в секунду. Сами понимаете, это в десять раз быстрее скорости света, сообщает Хроника.инфо.

Подобный корабль, как замечают при этом некоторые астрономы, все равно останется медлительной черепахой в рамках Вселенной, однако в этом случае он может легко выходить за пределы Солнечной системы – всего за несколько месяцев, и также быстро возвращаться на Землю.

То есть радиус обследования космического пространства значительно (просто фантастически, если говорить откровенно) увеличится, особенно по сравнению с сегодняшними скоростями, на которые способны пока земные космические аппараты.

Такую, без всякого преувеличения, амбициозную задачу поставила перед собой команда ученых Космического центра NASA, которую возглавил Гарольд Уайт. Согласно уже обозначенному в общих чертах проекту, корабль будущего (будем надеяться, не столь отдаленного) станет эллипсоидальной формы и размером приблизительно с футбольную площадку.

Его поле окружит кольцо из отрицательной энергии-материи, которая позволит изгибать пространство-время, тем самым перемещая межзвездный носитель очень быстро на огромные расстояния.

Для лучшего понимания Гарольд Уайт приводит пример с воздушным шариком:

Если нарисовать на нем две точки с разных сторон, то они будут на значительном расстоянии друг от друга. Однако если выпустить из шарика воздух, то эти точки можно не только приблизить, даже практически мгновенно соединить. Это, конечно, упрощенный пример, но в принципе искривление пространства-времени работает также – оно мгновенно соединяет две точки, расположенные друг от друга на колоссальном расстоянии, тем самым позволяет перемещаться кораблю в космосе со скоростью намного большей, чем скорость света.

Корабль Уайта будет гибридным, на околоземную орбиту его станет выводить обычный ракетный двигатель (может, со временем более совершенный), а вот дальше аппарат, как и астронавты в нем, начнет движение по гиперпространству.

Сейчас команда Гарольда Уайта работает над тем, чтобы в лабораторных условиях свернуть пространственно-временной интервал, хотя бы на чуть-чуть…

Ученые при этом уверены, что у них все получится, отчего сам Уайт на вопрос, когда же будет готов такой корабль будущего, отвечает четко и ясно – скоро!

И хотя скептики называют проект Уайта утопическим, на самом деле никто не знает, насколько все может обернуться реально. Ведь еще десять лет назад никто не верил в существование бозона Хиггса, который сегодня стал фактом.

А расскажи нашим бабушкам и дедушкам в прошлом веке о компьютерах и прочих «чудесах», которыми мы пользуемся, даже не задумываясь о их фантастичности, они бы не только не поверили во все это, но, скорее всего, даже не поняли, что это такое – компьютер, Интернет и прочие заморочки нашего бытия.