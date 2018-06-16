Джеймс Мэттис: Путин перечертил международные границы 16.06.2018, 9:37

Джеймс Мэттис

Глава Пентагона Джеймс Мэттис обрушился с критикой на Россию.

Политик заявил, что РФ пытается подорвать американский моральный авторитет и расколоть единство НАТО, сообщает в пятницу телеканал Си-Эн-Эн.

"Он (президент РФ – ред.) стремится снизить привлекательность западной демократической модели и пытается подорвать американский моральный авторитет, его действия направлены не на то, чтобы бросить вызов нашему оружию прямо сейчас, но чтобы ослабить и скомпрометировать нашу веру в наши идеалы", – заявил Мэттис на выпускном вечере в военно-морском колледже в Ньюпорте.

Мэттис также заявил, что Россия стала первой со времен Второй мировой войны страной, которая "перечертила международные границы, применив силу, в Грузии и Украине", пишет segodnya.ua.

Одновременно Мэттис положительно высказался о перспективе отношений с КНДР.

По его словам, саммит президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына доказывает, что "прошлое не обязательно определяет будущее" и открывает возможность "нового пути к миру".

Напомним, историческая встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа состоялась в гостинице "Капелла" на острове Сентоса (Сингапур). Переговоры состоялись в расширенном формате. С американской стороны в переговорах участвовали госсекретарь США Майкл Помпео, помощник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон и глава аппарата Белого дома Джон Келли.

По итогам переговоров стороны подписали итоговый документ. В нем, в частности, саммит называется "эпохальным событием". Трамп и Ким Чен Ын обязались выполнить положения совместного заявления в полном объеме и без промедлений.