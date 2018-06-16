ЖЭС перепутал жировки домов и просит жильцов ими обменяться 16.06.2018, 9:41

Курьезный случай произошел в Бресте.

Объявление появилось на подъезде в микрорайоне Речица города Бреста, которое смахивает на чей-то розыгрыш. Но похоже нет, всё верно, пишет virtualbrest.by.

Фото: virtualbrest.by

Больше всего удивил совет поменяться жировками самостоятельно. Ну хорошо, хоть не домами. История умалчивает, стали ли жильцы сами ходить по домам друг к другу или просто всё отнесли в сам ЖЭС.

Кажется, второй вариант более разумный. Интересно, а если кто-то успел оплатить, не глянув на адрес, например, на почте? Придётся идти и договариваться о взаимной оплате, и тут уж ЖЭС не поможет.