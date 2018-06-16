Окружение Януковича заплатило миллионы евро европейским чиновникам для лоббирования 16.06.2018, 10:11

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Немецкое издание опубликовало документы следствия в США.

Немецкое издание DW сообщает, что получило в свое распоряжение документы следствия США по Полу Манафорту, в которых указываются суммы, потраченные с 2006 по 2015 годы на лоббистские услуги.

В частности, порядка двух миллионов евро было потрачено на лоббистские услуги высокопоставленных европейских экс-политиков, среди которых экс-канцлер Австрии Альфред Гузенбауэр, экс-премьер Италии Романо Проди и, вероятно, бывший президент Польши Александр Квасьневский.

Еще пять миллионов было потрачено на популяризацию мнения о законности осуждения экс-премьера Украины Юлии Тимошенко.

Деньги, по данным издания, перечислялись через оффшоры.

"Судебные документы и переписка, доступные в судебной базе США, частично анонимизовани. Если в идентификации Гузенбауэра и Проди, учитывая обстоятельства дела и указанные в документах должности, сомнений нет, то возможна роль Квасьневского следует только опосредованно", - сообщается в статье.

Также сообщается, что в интервью австрийскому изданию Die Presse Альфред Гузенбауэр подтвердил получение средств за участие в конференциях.

"Деньги переводились раз в год или раз в полгода, если я правильно помню. Посуточно точно не платили. Эти средства указаны в моей налоговой декларации", - заявил экс-канцлер Австрии

Согласно данным обвинения, Манафорт между 2006 и 2015 годами получил несколько десятков миллионов долларов за лоббирование интересов Партии регионов и Оппозиционного блока.