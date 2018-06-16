Как и зачем минчанин сделал сауну в городской квартире? 7 16.06.2018, 10:31

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На какие только ухищрения не идут люди, чтобы превратить обычную квартиру в нечто эксклюзивное.

Иногда в погоне за уникальностью приходится сломать не одно копье, пройти не одну инстанцию и заплатить не одну тысячу долларов. Наш сегодняшний герой без всяких расчетов и маркетинговых исследований поставил перед собой цель — заполучить квартиру с настоящей финской сауной, чтобы сдавать ее в аренду. Два месяца, $4000 — и воля сердца была исполнена. Как он это сделал и стоило ли оно того, бизнесмен рассказал в интервью Onliner.by.

Фото: onliner.by

Виктор, конечно, не первый человек в Минске, которому пришла в голову идея сделать сауну в городской квартире. Но до финиша дошли далеко не все. Даже найти фирму, которая оказывает услуги по согласованию проекта сауны в многоэтажке, оказалось очень непросто: никто не брался воплощать чужой каприз даже за большие деньги. Но первые шаги к сауне предприниматель сделал задолго до бюрократических процедур, и рассказ следует начать именно с этого.

Выбор квартиры

Виктор подошел к делу серьезно и с самого старта искал подходящую для сауны квартиру. Так уж случилось, что в большинстве минских многоэтажек сауну нельзя соорудить даже в теории.

— Первое, на что я обращал внимание, — это наличие электроплиты. Если в доме установлены электроплиты, то, как правило, сети способны выдержать высокую нагрузку. Кроме того, нужна была квартира с двумя санузлами, и хотя бы в одном из них должны были свободно помещаться раковина, унитаз и джакузи. Второй санузел я собирался переделать в сауну, ведь по закону ее можно разместить только в вентилируемом помещении.

В итоге Виктор купил квартиру в новостройке на Скрыганова, которая входит в состав жилого комплекса «Каскад». В квартире было два санузла и элетроплита. Большинство современных новостроек повышенной комфортности подошли бы не хуже, а вот со «вторичкой» и типовым жильем могли возникнуть проблемы.

Фото: onliner.by

— Сам я живу в панельном доме 1970-х годов постройки, — говорит предприниматель. — В моей квартире установлен проточный водонагреватель на 7 кВт. По всему дому разведена алюминиевая проводка, как это делалось в советские времена, но для водонагревателя на щиток выведен отдельный кабель. Так вот, когда я его включаю, у меня напряжение в сети падает с 220 вольт до 200, начинают моргать лампочки, выбивает пробки. Одним словом, без нормальных электросетей не стоит даже начинать.

Фото: onliner.by

Бюрократия

Около двух месяцев и $1,5 тыс. понадобилось Виктору на согласование проекта. Поначалу он даже не знал, к кому обратиться за помощью. Многие организации в Минске предоставляют услуги по изготовлению сауны в квартире под ключ, но бюрократией они не занимаются.

Фото: onliner.by

— Те, кто делает физическую работу, и те, кто согласовывает проект с чиновниками, — это совершенно разные люди. На самом деле даже чиновники не знают, как согласовать проект сауны, с чего начать и чем закончить. Нет законов, которые бы регламентировали создание и эксплуатацию сауны в многоквартирном доме. Я мог бы назвать необходимый пакет документов для такого проекта, но, даже собрав эти бумажки, человек потратит полтора года на хождение по инстанциям. Его просто будут швырять из одного кабинета в другой, и не факт, что в итоге что-нибудь получится. Мой и еще пара случаев, когда удалось довести дело до конца, — это просто прецедент, не более. Это никак нельзя назвать устоявшейся практикой.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

— Конечно, можно было поступить проще и сделать инфракрасную сауну, — рассуждает Виктор. — Она не требует вообще никаких согласований и отдельных помещений с вытяжкой, да и по деньгам обходится гораздо дешевле. Но мне, честно говоря, становится не по себе от одной мысли о ней. Инфракрасный свет греет тело, а не воздух. Подозреваю, что человек чувствует себя в такой сауне, как курица в микроволновке. Лично я не пробовал и не хочу.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Монтажные работы

Процесс создания сауны оказался гораздо проще бюрократических процедур, но тоже обошелся в приличную сумму денег. Работа под ключ, которая заняла всего одну неделю, стоила $2500. Причем труд ремонтников был совершенно непыльным: им досталось заранее оштукатуренное помещение с плиткой на полу. Еще во время основного ремонта Виктор подобрал правильную мощность печи и провел в будущую сауну кабель от электрощита, который выдержал бы такую нагрузку. Рабочим оставалось только обшить стены по технологии.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Сэндвич из пароизоляции, гидроизоляции, утеплителя и обивки скрал у стен 10 сантиметров. В обивке решено было использовать натуральную липу, а полки — сделать из африканского дерева, которое не нагревается и не отдает тепло. Печь мощностью 4 кВт способна за 40 минут разогреть помещение до температуры 120—130 градусов. Для того чтобы потолок не грелся от камней, над печью установили зеркальный защитный экран.

Фото: onliner.by

Главные вопросы: зачем и стоило ли оно того?

Человеку, далекому от арендного бизнеса, сложно понять, нужна ли вообще сауна в квартире на сутки, ведь местом для банного отдыха традиционно считается загородный коттедж. Но Виктор не видит здесь никаких противоречий.

Фото: onliner.by

— Коттеджи — совсем другой профиль. Мы очень давно занимаемся суточным бизнесом именно по части квартир. Во всем городе я знаю только одного человека, у которого есть квартира с сауной. И я решил, что этот продукт будет востребован. Часто людям нужно остановиться в Минске, но иметь возможность здорово отдохнуть с дороги. И такая необычная штука, как сауна, притягивает их.

Вся сауна под ключ с согласованиями обошлась в $4000. А ремонт квартиры — в $25 000, и на этом фоне затраты на сауну выглядят еще по-божески. Виктор утверждает, что финская сауна окупилась всего за полгода-год, но от такой диковинной услуги наш герой ожидал большего коммерческого эффекта.

Фото: onliner.by

— Конечно, у нас не Финляндия, но я рассчитывал, что будет больше любителей. 80—90% клиентов сауной даже не пользуются. Правда, мы берем за нее отдельную плату: сама квартира сдается за $40—50 в сутки, а доплата за сауну — $20—30, в зависимости от количества людей. Но это в любом случае дешевле люкса, — уверен бизнесмен.

Фото: onliner.by

Поскольку квартира используется в предпринимательской деятельности, коммунальные услуги в ней приходится возмещать на все 100%. Один четырехчасовой сеанс в сауне требует 18 кВт·ч и обходится в 3,5 рубля за «коммуналку». Жители соседних квартир знают про сауну и не боятся возгорания, ведь все сделано по уму, по технологии. Единственное, они долго не могли привыкнуть к шумным вечерам, которые характерны для жизни рядом с квартирой на сутки.