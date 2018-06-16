Как торговцы «арестовали» 367 медиков, чтобы продавать «панты алтайского марала» 4 16.06.2018, 11:09

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О недобросовестной рекламе по-белорусски.

13 июня на сайте med-by.info появилась шокирующая статья о том, как белорусские ревматологи 12 лет обманывали своих пациентов. Если верить изложенным фактам, арестованы 367 медиков и медицинских чиновников, которые назначали людям с больными суставами неэффективные дорогие лекарства. Жертвами мошенников стал... 1 млн пациентов.

Здесь же размещен длинный список "неэффективных" лекарств, а чуть дальше — информация о чудодейственном препарате "Артровекс", который медицинское лобби якобы не пускает в белорусские аптеки. С информацией разбиралось Еврорадио.

Вся эта история — фейк

Информация о задержании трёх сотен медиков обязательно привлекла бы внимание СМИ, но в стране об этом тишина. Ревматолог — довольно узкий специалист, в Беларуси их вообще около 100 человек, а вовсе не три сотни. Препараты, которые в статье называются малоэффективными, прошли регистрацию в белорусском реестре лекарственных средств, а одним из критериев для неё является как раз эффективность. А вот "Артровекс" в реестре не находится...

"Ведущего ревматолога страны, заместителя директора Института современной ревматологии Беларуси, профессора Денисова Станислава Константиновича", который в статье выступает как единственный честный врач-правдоруб, попросту не существует. Как не существует и Института современной ревматологии. Но когда Еврорадио искало "профессора Денисова" по фото, мы неожиданно нашли аналогичные фейковые статьи на российских и украинских сайтах.

Они написаны как под копирку: везде рассказывают об обмане пациентов, о задержании 367 медиков — российских и украинских. Фото "профессора Денисова" там то же, но должности другие. И еще одна деталь: в Украине препаратом от всех болезней, связанных с суставами, называется "Natural Walnut Oil", а в России — "Пантагор".

Панты алтайского марала и политический аналитик из Эстонии

Читая статью, далеко не каждый пользователь интернета поймёт, что перед ним пример недобросовестной рекламы. Болезни суставов характерны для людей пожилого возраста, которым вообще сложно отличить интернет-фейк от правды. Но для чего это все?

Переходим на сайт "Артровекса". "Уникальные панты алтайского марала вернут вас к полноценной жизни за считанные минуты!" — сразу обнадеживают там. А мы думали, что люди, торгующие выжимками из плавников акулы, вымерли в конце 90-х. Ан нет — вот они, тут как тут! В правом углу сайта тикает счетчик: на то, чтобы приобрести "Артровекс" с бешеной скидкой в 58 рублей, осталось всего 9 дней!

Информации об импортёре на странице, естественно, не находится, как и других контактных данных торговцев "Артровексом". Зато есть "Васильев Анатолий Дмитриевич, независимый эксперт", рассказывающий об эффективности средства. Но на самом деле на фото — эстонский политический обозреватель Айвар Воог.

Айвар Воог и не подозревает, что он, оказывается, на самом деле независимый эксперт в медицине

Чтобы заказать препарат, нужно оставить на сайте свой номер телефона. Что мы и делаем.

Как "Кристина из компании Shoponline" уговаривала нас купить "Артровекс"

Через 15 минут нам звонит продавец. Девушка с голосом робота представляется Кристиной из компании Shoponline. Начинает с вопросов:

— Что вас беспокоит? Спина, суставы, мышцы, лопатки?

— Спина.

— Какого характера боли? Тянущие, сковывающие, с прострелами?

— С прострелами.

— Раньше вы обращались к врачам? Они назначали вам препараты? Вы можете подробнее рассказать о своих результатах?

— Лечилась. Не помогло...

— Хочу обратить ваше внимание, что "Артровекс" — правильный выбор. Это эффективное средство, что многократно подтверждено нашими клиентами. Это революционный препарат комбинированного действия...

Но тут Еврорадио переходит в контратаку:

— Погодите. Зарегистрирован ли препарат в Беларуси, есть ли у вас лицензия на его продажу? — спрашиваем мы.

— Компания работает с "Артровексам" с 2005 года. У нас накоплено достаточно статистических данных о результатах лечения. То есть вам вышлют копию сертификата качества вместе с посылкой. Там будет подтверждение, что товар сертифицирован, он прошёл клинические испытания и проверку качества.

— Клинические испытания проходили в Беларуси? — не сдаемся мы.

— В России. Конечно, в России. Он производился в России и доставляют его также из России. Почтой.

— Но в статье написано, что препарат разработан в белорусском НИИ ревматологии!

— Конечно. Производится российскими учеными и в России, и в странах СНГ. И даже в Беларуси — не теряется "Кристина". — То есть производство российское... Вы получите сертификат качества, он прошел 12% контрольных мероприятий... Учитывая, что вы 5 лет лечили спину и вам не помогло, вам идеально поможет базовый курс из двух упаковок. Одну упаковку вы оплачиваете, и компания предлагает вам приобрести вторую упаковку за 7 рублей.

— А сколько стоит первая упаковка?

— 70 рублей.

Ого!

— Но на сайте написано, что это со скидкой 7 рублей. А сначала было 58, — начинаем торговаться мы.

— Это -58 рублей за две упаковки, — гнет свою линию представительница "компании Shoponline". — А вообще при вашей ситуации следует взять четыре упаковки. Вы экономите 127 рублей.

— Надо подумать... А действительно более 300 медиков посадили за неправильное назначение препаратов?

— (Молчание) Дело в том, что компания предлагает возможность... Вы имеете в виду о врачах?

— Врачей посадили, потому что они неправильно лечили?

— Неправильно лечили. И как пример приведены неэффективные препараты. Поэтому при ваших болях в спине одной упаковки точно будет недостаточно...

"Кристина из компании Shoponline" была очень убедительной, но мы все же отказались от "экономии в 127 рублей". Подумайте, хватило ли бы на это сил у вас или ваших родственников и раскусили ли бы вы фейк, если бы действительно искали лекарство для больной спины...

"Если какой-то дядя привозит лекарства в кармане, где гарантия, что они не сварятся при температуре в +30?"

По словам источника Еврорадио, знакомого с ситуацией на рынке лекарственных препаратов, в Беларуси нередки ситуации, когда кто-то тайком привозит лекарства из-за границы и пытается продавать их через интернет. Причём это могут быть как очередные средства от всех болезней, так и обычные, зарегистрированные в нашей стране препараты, которые за границей стоят дешевле.

Кажется, покупать такие лекарства выгодно для кармана. Но это может быть опасно для здоровья.

"Когда препарат [официально] приходит в Беларусь, и его растаможивают, он проходит процедуру сертификации. То есть каждая серия проходит контроль качества. Препарат хранится в нужных температурных условиях. А если какой-то дядя привозит в кармане лекарства, которые должны храниться при температуре +2... + 8, можно ли гарантировать, что они по дороге не сварились, особенно при температуре +30?" — говорит собеседница.

Она подчёркивает, что "Артровекс" не зарегистрирован в Беларуси ни как лекарственный препарат, ни как биологически активная добавка. Есть теоретическая возможность, что препарат зарегистрирован как БАД в одной из других стран Таможенного союза — в нем каждый ведет свою базу, которую должны признавать другие страны.

"Если он зарегистрирован как БАД в одной из стран Таможенного союза, то и у нас автоматически тоже. Только в нашей базе его не будет", — уточняет источник Еврорадио.

Как мы помним, "Кристина из компании Shoponline" говорила о российском происхождении "Артровекса". Но в российской базе БАДов его нет. А если нет регистрации, значит, препарат нельзя ни продавать, ни рекламировать на территории нашей страны.

Рекламу, кстати, должен утвердить Минздрав. В случае с "Артровексом" этого не произошло. По словам пресс-секретаря Минздрава Юлии Бородун, информация о ситуации уже направлена в Министерство антимонопольного регулирования и торговли. МАРТ проанализирует её и, если сочтёт нужным, запустит процесс ограничения доступа к сайту с недобросовестной рекламой.