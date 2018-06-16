Профсоюз РЭП борется с дорожниками за прораба 1 16.06.2018, 12:24

Виктор Козлов и Николай Минков

Фото: профсоюз РЭП

Рабочего сделали крайним, хотя он выполнял приказ директора.

22 июня в суде Мозырского района состоится слушание дела по иску ОАО «Дорожно-строительный трест №2 Гомеля» о взыскании с прораба Николая Минкова стоимости поврежденного при производстве дорожных работ кабеля Белтелекома на сумму 1355 рублей. Ответчик является членом независимого профсоюза РЭП, пишет «Гомельская весна».

Представитель профсоюза РЭП в Гомельском регионе Виктор Козлов уже направил в адрес суда возражения на исковые требования, где среди прочего содержится просьба снизить размер подлежащего ущерба наполовину.

«Вину в повреждении кабеля прораб признает, так как производил дорожные работы без представителя Белтелекома, что прямо запрещено внутренними инструкциями. Однако делал он все это по прямому указанию своего директора, ослушаться которого разумеется не мог, так как по должностной инструкции любые распоряжения нанимателя обязан выполнять неукоснительно», - пояснил представитель профсоюза.

Он добавил, что с учетом положений статьи 409 Трудового кодекса (степень и форма вины, конкретных обстоятельств причинения ущерба, а также материального положения работника) они просят суд уменьшить размер взыскиваемого ущерба на 50%.

Напомним, Николай Минков работает производителем работ, то есть прорабом, в дорожно-строительном управлении №10 ОАО ДСТ-2 Гомеля. Около полугода тому назад бригада под его управлением производила работы по устройству кольцевого пересечения автомобильных дорог под Светлогорском, и строительная техника задела кабель Белтелекома.