Британские ученые изобрели велосипед для добычи криптовалюты 1 16.06.2018, 12:43

Преодолев расстояние в 1 милю можно добыть криптовалюту на 20 фунтов стерлингов.

Компания 50 Cycles, сеть магазинов электровелосипедов, решила отметить свое 15-летие выпуском майнера криптовалют с педальным приводом Toba, который генерирует криптовалюту LoyalCoin во время езды, пишет cryptellect.net.

Ожидается, что преодолев расстояние в 1 милю они смогут добыть криптовалюту на 20 фунтов стерлингов. Затем ее можно будет конвертировать в другие криптовалюты или применять для расчетов на сайте 50cycles и на других торговых площадках.