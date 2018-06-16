В минском метро пассажир прыгнул под поезд 2 16.06.2018, 12:47

Пассажир находится в крайне тяжелом состоянии.

Об этом сообщили БелТА в пресс-службе Минздрава.

"Пострадавшему оказана помощь в полном объеме. Операция по его спасению длилась более шести часов. Ее проводила бригада хирургов, травматологов, нейрохирургов", - сказали в пресс-службе. Сейчас пациент находится в крайне тяжелом состоянии в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи Минска.

15 июня в 21.35 под прибывающий на станцию "Площадь Победы" поезд прыгнул человек. Его госпитализировали в БСМП.