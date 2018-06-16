Арабская коалиция вошла в аэропорт Ходейды в Йемене 16.06.2018, 12:53

Ведутся работы по зачистке и разминированию здания аэропорта.

Силы коалиции под руководством Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов вошли в аэропорт портового города Йемена Ходейды. Контроль над аэропортом может стать важным успехом арабской коалиции во главе с Эр-Риядом в битве за контроль над Ходейдой.

Об этом сообщает DW со ссылкой на штаб йеменских сил.

"Вооруженные силы, поддерживаемые сопротивлением и арабским альянсом, освободили международный аэропорт Ходейда от повстанцев хуситов", - сообщает йеменская армия. По данным штаба, ведутся работы по зачистке и разминированию здания аэропорта.

Шиитские повстанцы-хуситы контролируют значительные территории на севере и западе Йемена, а также столицу - город Сана. Конфликт между ними и официальной властью страны обострился в 2015 году. С тех пор в Йемене погибли почти 10 000 человек. Около двух миллионов стали беженцами. По оценке ООН, Йемен - на пороге голода.

За войной в стране стоят конфликтующие интересы Саудовской Аравии и Ирана. Эр-Рияд поддерживает президента Абд-Раббу Мансура Хади и международно признанное правительство Йемена. Тегеран - на стороне повстанцев-хуситов.