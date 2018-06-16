В воскресенье синоптики обещают дожди и грозы 16.06.2018, 12:54

Но во второй половине дня значительно потеплеет.

Дожди и грозы ожидаются 17 июня в Беларуси, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет облачно с прояснениями. Ночью по востоку страны, днем преимущественно по юго-восточной половине прогнозируются кратковременные дожди, в некоторых районах грозы.

Ветер будет неустойчивый, слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью и утром составит 10-16 градусов выше нуля, во второй половине дня воздух прогреется до 20-26 градусов тепла, местами - до плюс 28 градусов.