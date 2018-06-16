Министр обороны Литвы: Число информационных вбросов увеличилось 16.06.2018, 13:27

Раймундас Кароблис

ФОТО: LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJA

Литва обвиняет Россию в кибератаках и распространении ложных новостей о союзниках НАТО.

В интервью Русской службе «Голоса Америки» министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что череда информационных вбросов, адресованных литовским медиа, а также высокопоставленным чиновникам в парламенте и полиции осуществляется российскими спецслужбами с целью дискредитации иностранных военнослужащих в глазах местного населения.

Так, на прошлой неделе малоизвестный сайт опубликовал статью о том, что американский бронетранспортер сбил 12-летнего литовского велосипедиста. Статья была обработана таким образом, что выглядела как материал литовского информагентства DELFI; новость на поверку оказалась фальшивой.

«Это абсолютно лживая новость, – говорит министр обороны Литвы. – Авария действительно произошла: столкнулись исключительно американские бронемашины. Никаких гражданских автомобилей и лиц в ней не участвовало. Такая новость появилась в сетях, ее проиллюстрировали фальшивой фотографией, которая была сделана совсем в другом районе, где произошла авария с участием только местных жителей. В этом инциденте никакой военной техники не участвовало. Мы уверены, что наш противник внимательно следил за ходом учений и попытался использовать ситуацию. Вдобавок, уже был заранее приготовленный сценарий – статья и фотографии. Это факт!»

Другой случай с распространением «лживых новостей» произошёл в феврале 2017. Неизвестные разослали литовским политикам и СМИ по электронной почте сообщения о том, что военнослужащие ФРГ в городе Ионава изнасиловали несовершеннолетнюю девушку. Некоторые местные СМИ опубликовали эту информацию без проверки и подтверждения в полиции. После тщательного расследования, проведенного литовскими силовиками, оказалось, что преступление выдуманное.

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис рассказывает: «Мы выяснили, что такой девушки не существует. Точно так же, как и того человека, который разослал ложную информацию об изнасиловании спикеру парламента, отделу полиции и СМИ. Мы оперативно провели расследование – это оказалось фальшивкой».

За последнее время количество кибератак и провокаций российских спецслужб против НАТО и их союзников участились. И военные аналитики Североатлантического союза определили схожесть сценариев «поддельных новостей» при сравнении литовских случаев со скандальной историей в Германии в 2016 году.

Тогда российские СМИ сообщили, что в Берлине была похищена и изнасилована арабскими беженцами 13-летняя девочка Лиза – немка, уроженка России. Немецкая полиция и следственные органы опровергли эту информацию.

Прокуратура по итогам расследования сообщила, что девочка выдумала всю историю с похищением, так как у нее были проблемы в школе и семье. Эта история имела огромный резонанс среди русскоязычных немцев.

Немецкие СМИ писали о том, что организаторы акций протеста русской общины Германии контактируют с Москвой, согласовывая порядок и характер акций. В 2017 году министр обороны России Сергей Шойгу во время выступления на заседании российской Госдумы рассказал о создании в стране войск информационных операций и дал высокую оценку их деятельности.