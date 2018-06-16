На границе Украины и Приднестровья замечена бронетехника 16.06.2018, 14:02

Источник: Bigmir.net

Киев возложил ответственность за появление военной техники на Россию.

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на перемещение военной бронетехники у украинской границы в Зоне безопасности Приднестровья.

Украинское внешнеполитическое ведомство возложило ответственность за инцидент на Российскую Федерацию.

"Министерство иностранных дел Украины выражает обеспокоенность действиями Российской Федерации относительно нарушении режима зоны безопасности приднестровского конфликта, в частности несанкционированным перемещением военной техники и вооружения оперативной группы российских войск", - отметили в украинском МИД.

Там добавили, что невыполнение российской стороной взятых на себя обязательств "подрывает доверие между участниками переговорного процесса и создает атмосферу напряженности в региональном измерении".

Напомним, 14 июня в Зоне безопасности оккупированного РФ Приднестровского региона Молдовы на трассе Тирасполь-Рыбница, в нескольких километрах от границы с Украиной была замечена колонна военной техники, принадлежность которой не была установлена.

Власти Молдовы, которые требуют от России, чтобы та убрала свои войска из оккупированного ею Приднестровского региона, решили договориться с Украиной об использовании для этого ее территории.

В свою очередь спецпредставитель Украины по приднестровскому урегулированию Виктор Крыжановский заявил о готовности Киева предоставить коридор для вывода российских войск из Приднестровья.