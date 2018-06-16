Несколько советов, как оставаться в форме летом 16.06.2018, 14:16

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Эксперты объяснили, что летом может негативно повлиять на фигуру.

Лето - наилучшее время, когда можно заняться своей фигурой и довести ее, если не до идеала, то очень близкого к нему состояния, передает Хроника.инфо.

Главным преимуществом лета является изобилие свежих овощей, фруктов, ягод, зелени, которые способны очистить кишечник, ускорить обмен веществ и, соответственно, помочь быстро избавиться от лишних килограммов.

Плюс ко всему, летняя погода так и шепчет выйти на улицу и гулять, гулять и еще раз гулять, вдыхая свежий воздух, обогащая кровь кислородом.

Несмотря на столько преимуществ лета, похудеть удается далеко не всем и вот, что может вам мешать:

Неумение отличить жажду от голода. В жару человек испытывает непреодолимую жажду, но почему-то считает, что просто голоден и съедает больше, чем на самом деле нужно было. Диетологи советуют несколько недель подряд вырабатывать привычку пить воду каждый раз, когда появляется чувство голода. Таким образом вы начнете пить больше воды, умерите аппетит и станете потреблять гораздо меньше калорий, чем всегда.

Любовь к мороженому. Если съедать одно мороженое без наполнителей каждый день, то, быть может, ваша фигура особо не пострадает, но когда это лакомство становится основой летнего рациона - мечтать о плоском животике можно и не начинать.

Плотный ужин. Парадоксально, но когда вечером спадает жара, аппетит резко возрастает, а потому вы рискуете за ужином переесть. Чтобы этого не допустить, нужно в течение дня правильно питаться не реже, чем каждые 3 часа.

Отказ от тренировок в зале. Из-за жары многие отказываются регулярно тренироваться, а это чревато появлением лишних сантиметров на талии и не только. Выход есть всегда - можно найти зал с кондиционером, пить больше воды, перейти на более легкие нагрузки и так далее.

Употребление сладких и слабоалкогольных газированных напитков. Почему-то многие искренне верят, что эти супер-калорийные напитки могу утолить жажду. На самом деле, вместе с ними вы потребляете столько рафинированного сахара, что похудеть не сможете никогда.