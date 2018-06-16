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За водителями будут следить сотрудники ГАИ на гражданских авто

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  • 16.06.2018, 15:03
  • 3,335

Какие «ловушки» ожидают водителей на выходных.

Госавтоинспекция в эти выходные уделяет особое внимание выявлению пьяных за рулем.

Как отметили в ГАИ, используется гласный и негласный контроль: сотрудники ДПС несут службу как на служебных, так и на гражданских авто.

В Госавтоинспекции напомнили, что езда в нетрезвом состоянии является «наиболее серьезным нарушением ПДД, приводящим, как правило, к авариям с тяжкими последствиями», пишет abw.by.

В 2017 году было задержано 23,66 тысяч пьяных водителей. По данным ГАИ, ежегодно по вине пьяных водителей на дорогах Беларуси гибнет почти 100 человек.


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