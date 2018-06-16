Меркель пообещала совместный ответ ФРГ и Франции на вызовы для Европы 16.06.2018, 15:14

Ангела Меркель

Германии и Франции следует обсудить совместную политику в области обороны и безопасности.

Германия и Франция дадут совместный ответ на основные вызовы стоящие перед Евросоюзом. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) в субботу, 16 июня, в своем еженедельном видеообращении. Речь идет о выстраивании совместной политики в области обороны и безопасности, а также в вопросах внешней политики, сообщает dw.com.

Миграционный вопрос канцлер назвала еще одним вызовом для Европы, "который требует европейского ответа". По ее словам, тема миграции является "одним из решающих факторов для единства Европы". К вопросам, стоящим перед ЕС, относятся дальнейшее развитие экономического и валютного союза, а также связанные с инновацией темы, отметила Меркель.

Она подчеркнула значимость отношений с Францией для сохранения мира в ЕС. При этом двусторонние отношения необходимо обновить "в свете множества изменений", заявила Меркель.

Обсуждение будущего еврозоны

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон 19 июня проведут встречу с главами министерств двух государств. В мероприятии в замке Мезеберг примут участие министры иностранных дел, экономики, финансов, обороны и научных исследований.

Берлин и Париж намерены выработать свои позиции по вопросу реформирования ЕС и еврозоны к саммиту Европейского Союза, который состоится в Брюсселе 28 и 29 июня. Среди его основных тем - обсуждение "дорожной карты" о будущем еврозоны, обороноспособность объединенной Европы и решение миграционного кризиса.