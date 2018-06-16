В Беларуси рождается больше мальчиков 8 16.06.2018, 15:26

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Численность детей в Беларуси ежегодно растет.

В 2018 году жители в возрасте до 18 лет составляют пятую часть от всего населения страны, отмечает grodno24.com.

За прошлый год в Беларуси родилось 103 тысячи детей. На свет появилось 53 тысячи мальчиков и 50 тысяч девочек, сообщает Национальный статистический комитет.

Количество рожденных мальчиков превышает количество девочек уже несколько лет подряд. Белоруски стали чаще рожать вторых, третьих и последующих детей – в прошлом году на них приходилось больше половины рождений в стране.

На начало 2018 года в Беларуси проживало почти 1,87 млн детей. Около 80% из них проживают в городах и поселках городского типа.

За последние 8 лет жителей страны в возрасте до 18 лет стало на 6,1% больше.

При этом общая численность населения за это время уменьшилась – с 9,5 млн человек в 2010 году до 9,49 млн в 2018 году.