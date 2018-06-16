О радости и кармане Владимир Голышев, «Радио Свобода»

16.06.2018, 16:13

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Владимир Голышев

Страна такая: в ней самый демократичный в мире спорт – предмет роскоши.

Чемпионат мира по футболу, начавшийся с убедительной победы хозяев над самой слабой командой турнира, уже на следующий день получил первую ложку дегтя в свою бочку – полупустые трибуны в Екатеринбурге. Нельзя сказать, что совсем уж пустые – по подсчетам ФИФА, на матче Уругвай – Египет не занятыми остались около 20% мест. Но почти все эти кресла располагались на нижнем ярусе трибун, в VIP-секторах, и потому постоянно присутствовали в кадре в ходе трансляции. В итоге у миллиардов телезрителей могло сложиться впечатление, что футбол в России не особенно популярен. Добавьте к этому разнообразные протесты, участники которых призывали к бойкоту ЧМ-2018. Плюс откровенное заявление министра иностранных дел Украины: "Футбольный праздник мы им должны испортить". Одним словом, ФИФА оказалась в неловком положении. Пустые кресла в Екатеринбурге стали предметом специального расследования.

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин поспешил обвинить в случившемся саму ФИФА: мол, они отдали билеты своим спонсорам, а те не захотели ехать на Урал. Ростовский тренер Игорь Гамула обращает внимание на дороговизну билетов, оказавшихся уральцам не по карману: "Наверное, наши возможности несопоставимы с ценами на билеты. Зарплаты людям не позволяют посетить такой матч. Вот они и думают: пойти на футбол и заплатить за билет 12–15 тысяч или семью кормить. А если ты еще и вдвоем идешь, это может существенно ударить по кошельку".

Прав, похоже, ростовчанин. Во всяком случае, на матчах, проходивших в Москве и Сочи, пустых мест в кадре не наблюдалось. Все кресла были заняты и в Петербурге, где встречались сборные Марокко и Ирана, хотя вместимость тамошнего стадиона вдвое больше, чем екатеринбургского. Дело еще, конечно, в том, кто против кого играл: Египет – страна небогатая, а Уругвай – еще и далекая. Болельщиков-иностранцев на стадионе было мало, а местным радость футбола не по карману.

Вероятно, если не будет предпринято экстренных мер, "пустой низ" мы можем увидеть и в Саранске, и в Казани, и в Ростове-на-Дону. Потому что страна такая: в ней самый демократичный в мире спорт – предмет роскоши. Чай, не Бразилия, где простолюдины резвятся у самой бровки поля! Не ЮАР, где вувузелы любителей футбола гудят так, что у футболистов закладывает уши! У нас все чинно, благородно: господа в партере, чернь на галерке. Если господ не хватает, чтобы заполнить отведенные для них лучшие места, то они не достаются никому!

Мы уже привыкли к тому, что есть города-витрины, которые гордо показывают иностранцам, и есть остальная страна, Замкадье. В этой стране можно найти подходящий пустырь, построить на нем шикарный стадион, закрыть аварийные дома холстиной с нарисованными горожанами. Вот только билеты на футбол эти горожане не купят и на стадион не придут, потому что они нарисованные. А у ненарисованных единственное окно в мир – телевизор. Там в перерывах между матчами жители российских городов и сел узнают, что без пенсий они заживут еще лучше, чем жили с пенсиями, что правильная цена на бензин составляет 100 рублей за литр, а правильная ставка НДС 20%. Еще они узнают о том, что от секса с иностранцами бывают дети. Хорошо еще, подразумевается, если белые! Но ведь может случиться и непоправимое, как у Мэри в фильме "Цирк". Страна моя родная, конечно, широка. И лесов, полей и рек в ней, конечно, много. Но не до такой же степени!

Впрочем, как справедливо заметила сенатор Валентина Петренко, речь тут о пустых местах на VIP-трибунах, которые выходят партии и правительству боком. Как наше мудрое руководство решит возникшую проблему? Рискну предположить, что билеты на футбол будут в пожарном порядке распространять среди начальства – или принудительно за деньги, или в виде поощрения. Так или иначе, задача заполнить "контингентом" пустые места будет решена. И тогда привередливая ФИФА вздохнет спокойно.

Владимир Голышев, «Радио Свобода»