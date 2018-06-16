Белорусский блогер рассказал про одну из самых таинственных историй СССР 13 16.06.2018, 16:26

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Что на самом деле случилось на перевале Дятлова.

Сегодня будет большой и интересный пост про одну из наиболее известных и таинственных историй времен СССР — историю про события в 1959 году на перевале Дятлова, пишет известный белорусский блогер Максим Мирович в своем ЖЖ.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Для тех, кто ничего об этом не слышал, расскажу вкратце сюжет — снежной зимой 1959 года группа из 9 туристов погибла на Северном Урале при крайне странных и загадочных обстоятельствах — туристы разрезали изнутри палатку и бежали (многие в одних носках) в ночь и холод, позже на многих трупах будут обнаружены тяжелые травмы...

Несмотря на то, что с момента трагедии прошло уже почти 60 лет, полный и исчерпывающий ответ на то, что же на самом деле произошло на перевале Дятлова, так и не дан до сих пор, существует очень много версий — кто-то называет версией гибели туристов сход лавины, кто-то — падение поблизости остатков ракеты, а некоторые даже приплетают мистику и всякие там "духи предков". Однако, по-моему, миститка тут совершенно ни при чем, а группа Дятлова погибла от намного более банальных причин.

Итак, в сегодняшнем посте мы попробуем разобраться в том, что же случилось на Северном Урале в ночь на 2 февраля 1959 года.

С чего всё началось. История похода.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Группа из 10 туристов под руководством Игоря Дятлова вышла из Свердловска в поход 23 января 1959 года. По советской классификации, применявшейся в конце пятидесятых годов, поход относился к 3-й (высшей) категории сложности — за 16 дней группа должна была преодолеть на лыжах около 350 километров и совершить восхождение на горы Отортен и Ойко-Чакур.

Что интересно — "официально" поход группы Дятлова был приурочен к XXI съезду КПСС — группа Дятлова везла с собой лозунги и транспаранты, с которыми они должны были сфотографироваться в конечной точке похода. Оставим вопрос сюрреалистичности советских лозунгов в безлюдных горах и лесах Урала, тут интереснее другое — для того, чтобы зафиксировать этот факт, а также для фотолетописи похода группа Дятлова имела с собой несколько фотоаппаратов — снимки с них, представленные в том числе в моём посте, обрываются на дате 31 января 1959 года.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

12 февраля группа должна была дойти до конечной точки своего маршрута — посёлка Вижай и послать оттуда телеграмму в спортклуб свердловского института, а 15 февраля по железной дороге вернуться в Свердловск. Однако на связь группа Дятлова не вышла...

Состав группы Дятлова. Странности.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Теперь нужно сказать несколько слов о составе группы Дятлова — я не буду подробно писать обо всех 10 членах группы, расскажу лишь про тех, что в дальнейшем будут тесно связаны с версиями гибели группы. Вы можете спросить — почему упоминаются 10 членов группы, в то время как погибших было 9? Дело в том, что один из членов группы, Юрий Юдин, сошел с маршрута ещё в начале похода и единственный из всей группы остался в живых.

Игорь Дятлов, руководитель группы. Родился в 1937 году, на момент похода являлся студентом 5-го курса радиотехнического факультета УПИ. Друзья вспоминали о нём как о высокоэрудированном специалисте и классном инженере. Несмотря на юный возраст, Игорь был уже весьма опытным туристом и был назначен руководителем группы.

Семён (Александр) Золотарёв, 1921 года рождения — самый старший, и, пожалуй, самый странный и загадочный член группы. По паспорту Золотарёва звали Семён, но он просил всех назвывать себя Сашей. Участник Второй Мировой войны, которому невероятно повезло — из призывников 1921-22 годов рождения осталось в живых всего 3%. После войны Золотарев работал инструктором по туризму, а в начале пятидесятых закончил минский физукультурный институт — тот самый, что находится на площади Якуба Коласа. По словам некоторых исследователей гибели группы Дятлова — Семён Золотарёв в годы войны служил в СМЕРШ, а в послевоенные годы скрыто работал в КГБ.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Алесандр Колеватов и Георгий Кривонищенко. Ещё двое "необычных" участников группы Дятлова. Колеватов родился в 1934 году, и до учёбы в свердловском УПИ успел поработать в секретном институте Министерства среднего машиностроения в Москве. Кривонищенко же работал в закрытом урасльком городе Озёрске, где существовал тот самый сверхсекретный комбинат "Маяк", вырабатывающий оружейный плутоний. И Колеватов, и Кривонищенко будут тесно связаны с одной из версий гибели группы Дятлова.

Остальные шесть участников похода, пожалуй, ничем не примечательны — все были студентами УПИ, примерно одного возраста и схожих биографий.

Что обнаружили поисковики на месте гибели группы.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Поход группы Дятлова проходил в "штатном режиме" вплоть до 1 февраля 1959 года — об этом можно судить по сохранившимся записям группы, а также по фотоплёнкам из четырёх фотоаппаратов, на которых был запечатлён туристический быт ребят. Записи и снимки обрываются 31 января 1959 года, когда группа встала на стоянку на склоне горы Холат-Сяхыл, это произошло днём 1 февраля — в этот день (либо в ночь на 2 февраля) вся группа Дятлова погибла.

Что же случилось с группой Дятлова? Поисковики, вышедшие на место стоянки группы Дятлова 26 февраля, увидели следующую картину — палатка "дятловцев" была частично присыпана снегом, возле входа торчали лыжные палки и ледоруб, на ледорубе была куртка-штормовка Игоря Дятлова, а вокруг палатки были обнаружены разбросанные вещи "дятловцев". Ни ценные вещи, ни деньги, находившиеся внутри палатки, затронуты не были.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

На следующий день поисковики нашли тела Кривонищенко и Дорошенко — тела лежали рядом около остатков небольшого костра, при этом тела были практически раздеты, а вокруг были разбросаны обломанные ветки кедра — которыми поддерживался костер. В 300 метрах от кедра было обнаружено тело Игоря Дятлова, который был также одет весьма странно — был без головного убора и обуви.

В марте, апреле и мае были последовательно найдены тела остальных членов группы Дятлова — Рустема Слободина (также весьма странно одетого), Людмилы Дубининой, Тибо-Бриньоля, Колеватова и Золотарева. Часть тел имела следы тяжелых, еще прижизненных травм — вдавленные переломы ребер, перелом основания черепа, отсутствие глаз, трещина лобной кости (у Рустема Слободина) и т.д. Наличие подобных травм на телах погибших туристов породило самые различные версии того, что могло случиться на перевале Дятлова 1-2 февраля 1959 года.

Версия номер один — лавина.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Пожалуй, самая банальная и, как по мне — наиболее глупая версия гибели группы (которой, тем не менее, придерживаются многие, в том числе и лично побывавшие на перевале Дятлова). По версии "лавинщиков", палатку остановившихся на стоянку и находившиeся в тот момент внутри туристов накрыла лавина — из-за чего ребятам пришлось резать палатку изнутри и уходить вниз по склону.

На этой версии ставят крест множество фактов — обнаруженная поисковиками палатка вовсе не была придавлена снежной плитой, а была лишь частично заметена снегом. Подвижка снега ("лавина") почему-то не повалила лыжные палки, спокойной стоявшие вокруг палатки. Также "лавинной" теорией не поддаётся объяснению избирательное действие лавины — лавина якобы раздавила грудные клетки и покалечила часть ребят, но при этом никак не задела находящиеся внутри палатки вещи — все они, в том числе хрупкие и легко мнущиеся, были в полном порядке. При этом вещи внутри палатки были беспорядочно разбросаны — чего лавина сделать точно не могла.

Помимо этого, в свете "лавинной" теории, абсолютно нелепым выглядит бегство "дятловцев" вниз по склону — обычно от лавины уходят в бок. Плюс лавинная версия никак не объясняет перемещение вниз тяжело травмированных "дятловцев" — с такими тяжелейшими (считай, смертельными) травмами идти совершенно невозможно, и скорее всего, туристы получили их уже внизу склона.

Версия номер два — испытание ракеты.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Сторонники этой версии считают, что как раз в тех местах на Урале, где проходила экспедиция Дятлова, проходило испытание некой баллистической ракеты или чего-то вроде "вакуумной бомбы". По мнению сторонников этой версии — где-то недалеко от палатки "дятловцев" упала ракета (либо её детали), либо что-то взорвалось — что послужило причиной тяжелых травм у части группы и панического бегства остальных участников.

Однако "ракетная" версия также не объясняет главного — как именно тяжело травмированные члены группы прошли несколько километров вниз по склону? Почему ни на вещах, ни на самой палатке, нет никаких следов взрыва или другого химического воздействия? Почему вещи внутри палатки были разбросаны, а полураздетые ребята, вместо того, чтобы вернуться за теплой одеждой в палатку, начали разводить костёр за 1,5 километра от неё?

Да и в целом — согласно имеющимся в наличии советским источникам, никаких ракетных испытаний зимой 1959 года на Урале не проводилось.

Версия номер три — «контролируемая поставка».

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Пожалуй, самая детективная и наиболее интересная версия из всех — исследователь гибели группы Дятлова по фамилии Ракитин написал даже об этой версии целую книгу под названием "Смерть, идущая по следу" — где подробно и обстоятельно исследовал эту версию гибели группы.

Суть версии в следующем. Трое из членов группы Дятлова — а именно Золотарёв, Колеватов и Кривонищенко были завербованы КГБ и должны были во время похода встретиться с группой иностранных разведчиков — которые, в свою очередь, должны были получить от группы Дятлова секретные радиообразцы того, что производится на комбинате "Маяк" — для этой цели у "дятловцев" были с собой два свитера с нанесенными на них радиоматериалами (радиоактивные свитера действительно были найдены поисковиками).

По замыслу КГБ, ребята должны были передать ничего не подозревающим разведчикам радиоматериалы, и при этом незаметно их сфотографировать и запомнить приметы — чтобы КГБ в дальнейшем смогло их "вести" и в итоге выйти на большую сеть шпионов, которая якобы работала вокруг закрытых городов на Урале. При этом в детали операции были посвящены только трое завербованных членов группы — остальные шестеро ничего не подозревали.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Встреча состоялась у склона горы после постановки палатки, и в ходе общения с "дятловцами" группа иностранных разведчиков (скорее всего, замаскированная под обычных туристов) заподозрила неладное и вскрыла КГБ-шную "подставу" — к примеру, заметила попытку их сфотографировать, после чего приняла решение ликвидировать всю группу и уходить лесными тропами.

Ликвидацию группы Дятлова было решено обставить как банальное бытовое ограбление — под угрозой огнестрельного оружия разведчики приказали раздеться "дятловцам" и уходить вниз по склону. Рустема Слободина, что решил сопротивляться — избили, позже он умер по дороге вниз по склону. После чего группа разведчиков перевернула все вещи в палатке, разыскивая фотоаппарат Семёна Золотарёва (видимо, именно он пытался их сфорографировать) и изрезала палатку изнутри, чтобы "дятловцы" не смогли в неё вернуться.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Позже, уже с наступлением темноты, разведчики заметили костёр у кедра — который пытались развести замерзающие внизу склона "дятловцы", спустились и добили оставшихся в живых членов группы. Огнестрельное оружие было решено не применять — чтобы у тех, кто будет расследовать убийство группы, не было однозначных версий случившегося и явных "следов", по которым могут отправить военных прочесывать близлежащие леса в поисках шпионов.

По-моему, это очень интересная версия, которая, однако, тоже имеет ряд недостатков — во-первых, совершенно непонятно, зачем иностранным разведчикам было нужно убивать "дятловцев" врукопашную, без использования оружия — это достаточно рискованно, плюс не имеет практического смысла — они не могли не знать, что тела не найдут раньше весны, когда шпионы будут уже далеко.

Во-вторых, по словам того же Ракитина, разведчиков не могло быть больше, чем 2-3 человека. При этом на телах многих "дятловцев" были обнаружены сбитые кулаки — в версии "контролируемой поставки" это означает, что ребята дрались со шпионами — что делает маловероятной беготню избитых разведчиков вниз к кедру да еще и добивание врукопашную выживших "дятловцев".

В общем, и здесь остаётся очень много вопросов...

Тайна 33 кадра. Вместо эпилога.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Выживший участник группы Дятлова Юрий Юдин считал, что ребят однозначно убили люди — по мнению Юрия, "дятловцы" стали свидетелями каких-то секретных советских испытаний, после чего их убили военные — обставив дело так, чтобы не было понятно, что же там случилось на самом деле. Лично я тоже склоняюсь к версии, что группу Дятлова убили люди, и реальная цепь событий была известна властям — но народу никто не спешил рассказывать о том, что же там на самом деле случилось.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

А вместо эпилога я бы хотел разместить вот такой последний кадр с плёнки "дятловцев" — по мнению многих исследователей гибели группы, именно в нём и нужно искать ответ на вопрос, что же на самом деле случилось 1 февраля 1959 года — кто-то видит в этом размытом расфокусированном кадре следы падающей с неба ракеты, а кто-то — лица заглядывающих в палатку к "дятловцем" разведчиков.

Впрочем, по другой версии, никакой загадки в данном кадре нет — его сделал судебный эксперт, чтобы разрядить фотоаппарат и проявить плёнку...