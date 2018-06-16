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Видеохит: Бенгальский кот катается на скейтборде

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  • 16.06.2018, 16:46

Животное поражает умелым катанием на доске.

В Австралии живет бенгальский кот по имени Бумер, который имеет веселого хозяина, сообщает сайт hronika.info.

Благодаря стараниям человека животное научилось кататься на скейтборде и стало звездой в соцсетях.

Бумер пока не умеет выполнять трюки, как Тони Хоук и другие легенды скейтбординга, однако он удивительно ловко передвигается на доске. Когда он выходит на прогулку по парку, сразу становится объектом внимания прохожих.

Таким образом, Бумер опроверг стереотип, что собаки являются лучшими скейтбордистами, чем коты. У него, кстати, есть друг-собака Миша. Пес помогает коту выполнять различные упражнения и позволяет кататься на своей спине в бассейне.


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