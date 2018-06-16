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Экс-начальник Генштаба ВСУ: Мы можем сделать Крым островом

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  • 16.06.2018, 17:05
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Анатолий Лопата
Фото: Вектор Ньюз

Тогда у Киева появится выход к морю, чтобы контролировать Мариуполь.

Вдоль административной границы с оккупированным Крымом нужно вырыть канал. Как сообщает gordonua.com, об этом заявил в интервью 15 июня генерал-полковник в отставке, экс-начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины, бывший первый заместитель министра обороны Анатолий Лопата.

По его словам, в случае реализации этой идеи Украина будет иметь выход к морю, "контролируя свою территорию, от Мариуполя и дальше".

"Так как Россия сегодня присутствует в Крыму, она доминирует в акватории крымских вод. Но мы можем выйти с совершенно другой стороны, отрезав каналом Крым от суши. И сделать его островом. Эта идея мне нравится",– заявил Лопата.

Он добавил, что такой канал должен быть в ширину порядка 100 метров, при этом глубина у него должна быть достаточной для прохода любых высокотоннажных кораблей.

Отвечая на вопрос, не будет ли Россия препятствовать таким действиям Украины, Лопата сказал: "Это совершенно не зависит от России. Это наша территория, мы ее контролируем и не собираемся сдавать".

Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.


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