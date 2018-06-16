Страна замков: Под Ошмянами появился парк миниатюр с крепостями и дворцами ВКЛ 16.06.2018, 17:15

ФОто: hrodna.life

Сразу 12 разных замков и дворцов времен Великого Княжества Литовского можно увидеть в одном месте.

Имеется ввиду мелкая деревня Родевичи, что в Ошмянском районе, недалеко от Крево. Почти 10 лет назад здешнюю шляхетскую усадьбу купил директор фонда «Страна замков» Александр Варыкиш. А потом начал «строить» — с помощью 3D-принтера, сообщает сайт hrodna.life.

Парк миниатюр пока что скромно расположен во дворе у Варыкиша, но в будущем должен занять целых два гектара. Главный плюс такой современного производства — модели можно легко и быстро умножать, доделывать и ремонтировать.

Замки из пластика не так хрупкие, как, например, бумажные макеты. Они стояли во дворе Александра всю зиму и сохранили первоначальный вид. Их можно трогать, брать в руки, крутить. Если что-то сломается, нужный кусок всегда можно отлить на принтере снова.

ФОто: hrodna.life

В каждый огород — по замку

Самое главное, что 3D-модели можно бесконечно умножать в любом размере и распространять. Александр шутит, что повесит растяжку: «Все, что вы видите здесь, может стоять на вашем огороде». Он и в самом деле верит, что такой парк улучшить вкус людей — и вместо гнома они будут заказывать в свой двор замок. Или по меньшей мере — приобретать маленькие замки-сувениры.

Сэкономили на архитекторах и модельерах

ФОто: hrodna.life

«Во многом мы были новичками и не знали подводных камней. Думаю, если бы я сразу знал весь объем работы, я бы дважды подумал. Но уже есть что есть», — говорит Александр.

Процесс изготовления проходит следующим образом. Сначала замок снимают дроном. После снимки забрасываются в специальную компьютерную программу, которая делает из них 3D-файлы. Файл на флешке закачивается в принтер и распечатывается как 3D-модель.

ФОто: hrodna.life

— Когда мы начали реализовывать проект, на нас вышло очень много людей, которые начали предлагать различные «умняхи». Например, очень большие деньги стоили услуги архитектора, который бы нарисовал макет проекта и провел исследования. Через год человек подсказал, что можно снимать замки дроном, а после умная программа на компьютере сама переводит их в 3D, — вспоминает Александр.

ФОто: hrodna.life

ФОто: hrodna.life

ФОто: hrodna.life

Еще дороже стоили услуги 3D-модельера: от 12 до 300 долларов в час. Чтобы сделать проект более дешевым, Александр сам научился 3D-моделированию. Полгода он ходил к преподавателю, по ночам выполнял задания и освоил это ремесло.

Замок за 1000 евро

Модели сделаны в масштабе 1/25. Если делать маленькие копии, придется их упрощать, ведь принтер может не «поймать» весь внешний декор. Стоит один замок около 1000 евро. Например, макет Виленской башни весит около 10 килограмм. А 750 граммов сырья для отлива стоит в Беларуси 30 рублей.

Дальше — еще больше затрат. Чтобы сделать замки из пластика сплошными и бесшовными, нужен больший принтер — 60/60/60 мм вместо 30/30/40. Чтобы его приобрести, за лето нужно собрать 2000 долларов.

«Люди включаются в культурную жизнь»

ФОто: hrodna.life

Местные жители помогают проекту Александра. Например, бригадир из деревни посмотрел в интернете, что за границей подобные строения стоят на холмах. И сделал так, чтобы макеты Александра также стояли на холмах из песка и камней. «Люди включаются в культурную жизнь, а это самое главное», — считает Александр.