Четверо защитников Куропат легли перед автомобилем 1 16.06.2018, 17:41

Активисты не пускают машины в скандальный ресторан.

ГАИ составила протоколы на четырех защитников Куропат, которые 16 июня «мешали проезду» на машине администратору развлекательного комплекса «Поедем поедим» Светлане Дубковой, передает «Радыё Свабода».

Сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец написал на своей странице в «Фейсбуке», что активисты легли на асфальт перед машиной Светланы Дубковой, чтобы не пустить ее на территорию развлекательного комплекса возле Куропат.

Сотрудники ГАИ составили протоколы на активистов Дениса Урбанович, Мaю Наумову, активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь» Леонида Кулакова и координатора «Европейской Беларуси» Максим Винярского.

По словам Северинца, сейчас около развлекательного комплекса дежурят около десяти активистов.

Акции протеста проходят около ресторана ежедневно с 31 мая.