Порошенко и Макрон договорились о дальнейших контактах в нормандском формате 1 16.06.2018, 17:50

Фото: Philippe Wojazer / Reuters

Президент Украины призвал французского коллегу усилить давление на РФ.

Президент Украины Петр Порошенко 16 июня провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Как пишет gordonua.com, oб этом сообщила пресс-служба Порошенко.

Лидеры обсудили ситуацию на Донбассе и введение миротворческой миссии ООН.

"Собеседники приветствовали восстановление встреч в нормандской формате на уровне министров иностранных дел и договорились о дальнейших контактах в этом формате для обеспечения выполнения Минских договоренностей", - говорится в сообщении.

Порошенко призвал Макрона усилить давление на РФ с целью быстрейшего освобождения украинских политзаключенных.

Макрон поздравил Украину с прогрессом во внедрении реформ, в частности, с принятием закона об антикоррупционном суде, сообщила пресс-служба украинского президента.

Собеседники также обсудили подготовку к саммитам Украина – ЕС и Украина – НАТО в июле в Брюсселе. Порошенко пригласил Макрона с визитом в Украину.

Встреча министров иностранных дел Украины, РФ, Германии и Франции состоялась вечером 11 июня и продолжалась четыре с половиной часа.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что "была реальная дискуссия с возможностью обсудить ряд вопросов". Дипломат считает переговоры "полезной миссией", которая показала, что Украина, Германия и Франция "имеют общую позицию по всем вопросам" для дальнейшего давления на РФ.