Документооборот для Новополоцкого горисполкома обойдется белорусам в $5 тысяч 16.06.2018, 18:00

Новополоцкий горисполком объявил тендер на предоставление доступа к системе электронного документооборота.

Закупается доступ для 23 рабочих мест к системе электронного документооборота российского производства «Directum Bel Standard» на срок с 17 июля по 31 декабря. На тот же период приобретается и услуга сопровождения программного обеспечения, пишут «Народныя навіны Віцебска».

Поставщик услуг, согласно условиям тендера, должен иметь сервер с установленным лицензионным программным обеспечением Microsoft Windows Server 2012R2, SQL Server 2014, связанным посредством VPN-канала с Новополоцким городским исполнительным комитетом и установленной на нем системой электронного документооборота.

Ориентировочная стоимость закупки составляет 10 213 рублей, финансируется она из местного бюджета.