Сотни тысяч россиян выступают против повышения пенсионного возраста 16.06.2018, 18:04

Российские профсоюзы запустили адресованную Путину петицию.

В России профсоюзы и тысячи граждан выступают против планов правительства по повышению пенсионного возраста, пишет «Немецкая волна». На заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) представители профсоюзов не поддержали пенсионную реформу, сообщил в субботу, 16 июня, Михаил Шмаков, координатор стороны профсоюзов в РТК и председатель Общероссийского союза "Федерация независимых профсоюзов России". По его словам, представители остальных сторон РТК - объединений работодателей и правительства - высказались за повышение пенсионного возраста.

После рассмотрения на заседании РТК законопроект о пенсионной реформе был направлен в Госдуму. "Различные аспекты обсуждения, состоявшегося сегодня на заседании Российской трехсторонней комиссии, будут учтены при организации сопровождения правительством законопроекта в ходе его рассмотрения" парламентариями, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Петицию против пенсионной реформы подписали более 780 тысяч человек

Петицию Общероссийского объединения профсоюзов "Конфедерация труда России", опубликованную неделю назад на сайте change.org, уже подписали более 785 тысяч человек. Цель авторов петиции, обратившихся к президенту РФ Путину, премьер-министру Дмитрию Медведеву, председателям Госдумы и Совета Федерации Вячеславу Володину и Валентине Матвиенко, - собрать один миллион подписей.

"Мы, граждане Российской Федерации, представители независимых профсоюзов и общественных организаций, считаем, что для повышения пенсионного возраста в России сегодня нет оснований", - говорится в петиции. Как отмечают ее авторы, такая мера будет означать, что "значительная часть" граждан РФ "не доживет до пенсии", а дефицит пенсионного фонда вызван большим числом занятых в "серой зоне", от чьих зарплат не платятся страховые взносы. В петиции звучит призыв "начать широкое обсуждение с участием профсоюзов и других общественных организаций комплекса экономических мер, способных поднять жизненный уровень населения и решить проблему наполнения пенсионного фонда".

Кремль опасается протестов из-за роста пенсионного возраста

Как сообщают "Ведомости" со ссылкой на близкие к Кремлю источники, управление президента РФ по внутренней политике собирает и анализирует информацию из регионов об отношении населения к планам повысить пенсионный возраст. Власти обеспокоены возможными протестами и обсуждают разные способы минимизации негативной реакции населения, в частности смягчение параметров реформы, пояснили собеседники издания.

Правительство РФ одобрило законопроект о повышении пенсионного возраста 14 июня. Согласно нему, пенсионный возраст для мужчин планируется повысить с 60 до 65 лет к 2028 году, для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 году.