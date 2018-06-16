Байки, волынки, велосипеды: Как прошли самые необычные свадьбы гомельчан 16.06.2018, 18:18

Пары решили, что начало их семейной жизни должно быть необычным.

Похищение невесты, обручальные кольца с цепями, велопробег на шпильках, рыцарские турниры и игра на дудах и волынках прямо в загсе... Эти молодые гомельские пары решили — начало их семейной жизни должно быть самым драйвовым, пишут «Гомельские ведомости».

Цепи на кольцах

Кастом-байки вместо лимузина, фата на шлеме, цепи на кольцах и маленькая война с вооружённым спецназом в заброшенной усадьбе XVIII века после похищения невесты. На самую брутальную свадьбу прошлого года байкеры съехались со всей области. Регистрация проходила в загсе Центрального района.

Молодые познакомились в интернете. С первых слов в переписке и просмотра фото на аватарке Сергей понял — вот она, любовь его жизни. Симпатией к байкеру, который работает барменом, прониклась и Ирина. Созданию семьи способствовала также общая страсть к мотоциклам. Девушке она передалась от папы, а молодой человек ещё с раннего детства колесил по дорогам со своим дедушкой. Первая встреча, романтика вечерних прогулок и много весёлого общения с друзьями.

До свадьбы он и она встречались совсем недолго, буквально полгода. Идея креативно закрепить союз сердец родилась как-то сама собой. В общем, по-другому свою свадьбу они, наверное, и не представляли.

Дуды и волынки

Расписаться в шотландском стиле решили супруги Алексей и Юлия Шкуропатские и пришли в Дом гражданских обрядов в соответствующих костюмах. У молодых была своя музыка и инструменты — конечно же, шотландские!

Алексей Шкуропатский — гомельский волынщик, лидер группы Fram, которая без комплексов может сыграть концерт прямо под забором. Ребята исполняют фолк-рок с элементами кельтских и скандинавских мелодий.

— Мы давно увлечены западноевропейской и белорусской стариной и рок-музыкой и захотели объединить это всё в нашей свадьбе, — говорят креативные супруги. — Мы воспроизвели элементы традиционных кельтских костюмов, пригласили музыкантов, играющих на народных европейских и белорусских инструментах, а также бескомпромиссных минских панк-рокеров. Было весело! Звучали дуды и волынки, гремели барабаны, гитаристы высекали из струн огонь.

Сейчас у супругов подрастает сын, носящий скандинавское имя Эрланд.

На шпильках и со шлейфом

Чтобы свадьба прошла не как у всех, мечтали супруги Сергей и Татьяна Вороненко и приехали в загс на велосипедах.

— Правда, сама свадьба была классической. Загс, фотосессия и ресторан. Одна съёмка была в студии, а вторая на природе, — рассказывает Татьяна. — Но хотелось чего-то необычного, не как у всех. И решили взять с собой наши велосипеды. Это были не просто фото возле велосипедов, а мы реально катались. Я на шпильках и со шлейфом!

Сергей и Татьяна до свадьбы работали на одном предприятии и часто виделись. Но встречаться начали с апреля 2016-го.

— Было открытие велосезона, — продолжает Татьяна. — Я захотела прокатиться с подругой, начала расспрашивать будущего мужа об этом мероприятии, и Сергей взял нас под своё крыло, он же опытный велосипедист! Стартовали вместе с велоклубом Carbon. Так и началось наше дальнейшее общение. Сергей даже дал мне велосипед, чтобы я продолжала кататься, и мне понравилось...