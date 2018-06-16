«Олег Сенцов преподает людям урок того как быть человеком» 1 16.06.2018, 18:30

Письмо режиссера режиссеру.

Вообще-то читать чужие письма нельзя, но это, пожалуй, лучше чтобы прочитало как можно большее количество людей, другим, похожим, т.е. двуногим, двуруким и даже с чем-то напоминающим человеческую голову на плечах читать не стоит, всё равно ничего не поймут, пишет Григорий Амнуэль для kasparov.ru.

Дорогой Олег, прости, что на Ты – ведь мы незнакомы. Впрочем, все режиссёры немного знакомы. Одни смотрели фильмы, и видимо видели, слышали в них одно, иначе бы не стали режиссёрами, ведь на земле есть много и других профессий. Как режиссёр ты не можешь не понимать, то, что произошло вчера, практически равносильно окончательному приговору.

Они, как когда то "товарищ" Андреева – "не могут поступиться принципами", а значит человеческая, твоя жизнь, как и жизни многих других, для них ничего не значит. Всё на своих местах, всё по-прежнему. Их предшественникам также были безразличны жизни генерала Григоренко, Анатолия Марченко, даже Академика Сахарова... Да, тем, кто завтрак, обед, ужин ценит выше принципов понять их, как и тебя сложно. Сладкий кусок, в любом эквиваленте для них, и им подобным значит значительно больше, чем всё остальное. Они из разряда "голодных", а не из режиссеров. Ведь режиссировать свою жизнь, свою судьбу это и есть первый, самый важный шаг в нашу профессию. Конечно, нужно оговориться, режиссировать не ради сладкого куска, а ради того, чтобы сказать что-то очень важное людям. В этом смысле, тот, наш предшественник две с лишним тысячи лет назад, тоже был Режиссёром. Дело не в Отце, дело в морали, в Вере..., уверен, ты помнишь его судьбу. Они, те, кто не желает тебя услышать – отрекаются, давно, как и их предшественники отреклись от Него.

Жаль. Очень жаль, что тебе не удастся пока снять новый фильм. Уверен, его бы с удовольствием, затаив дыхание смотрели бы люди, возможно, кто-то бы после фильма плакал, но что поделать, быть режиссёром слишком тяжёлый и жестокий выбор. Выбрав этот путь, не стоит с него уходить. Не сомневаюсь, найдутся те, кто снимет этот фильм за тебя и о тебе.

Да, возможно, ты сделал бы это лучше, но ты от позитива киноплёнки и современных видеоносителей поднялся выше – к морали и вере в то, что по другому жить нельзя. Спасибо тебе за это. Уверен, этот урок режиссёрского мастерства не пропадёт впустую. Те, у кого есть душа для жизни, глаза для зрения, уши для слуха – всё поймут, и сделают для себя выводы из твоего "кино". Да, кино, ведь, это жизнь, а не гонорар, полученный за фильм.

Не уверен, но своими действиями сегодня, они расписались, распорядились и жизнями других. Ведь, если не будет обмена, то значит и судьба других, в том числе и Вышинского, будет незавидной, но это уже последствие, как и то, что понятие "омбудсмен" вчера в России превратилось просто в слово, хотя для кого-то, скорее всего и в сладкий кусок властного пирога... Впрочем, к тебе это имеет мало отношения. Твой выбор сделал Ты – а не они. И в сюжет своего фильма ты никому не позволишь вмешиваться. Фильм снят тобой и перемонтажу и цензуре не подлежит. Уверен, аплодисменты ты всё равно услышишь...

Я могу только сказать тебе СПАСИБО! Ты преподаешь людям урок того как быть человеком, а это дорогого стоит, тем более от режиссёра.

P.S. Для несведущих и интересующихся чужими письмами поясню. Вчера 15.06.2018. к украинскому режиссёру не пустили прилетевшую на крайний Север Российской Федерации для встречи с ним Уполномоченную Верховной Рады по правам человека Украины. Теоретическая Российская визави генерал-майор МВД, бывшая депутат "Справедливой (!!!) России" Москалькова сообщила, что у заключенного Олега Сенцова всё в полном порядке. В России шёл Чемпионат мира по футболу. Прилетали и улетали высокие делегации. Радовались выигрышам болельщики. В Багдаде, простите, конечно же, в городах России всё было спокойно. Прошёл 33 день голодовки Олега Сенцова...