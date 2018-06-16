Из Украины отозвали дипломата РФ, у которого нашли похожий на оружие ниндзя предмет 1 16.06.2018, 18:45

Андрей Малакей взял с собой в ручную кладь для полета в Минск холодное оружие.

Из Генерального консульства России в Одессе отозвали своего третьего секретаря Андрея Малакея после обнаружения у него в аэропорту Одессы предмета, похожего на метательное оружие японских ниндзя сюрикен, сообщает censor.net.ua.

Фото: censor.net.ua

Издание опубликовало переписку между Генконсульством РФ и представительством Министерства иностранных дел Украины в Одессе.

Украинские дипломаты проинформировали российских об инциденте 1 июня в аэропорту Одессы, когда у Малакея во время оформления багажа перед вылетом в Минск с помощью рентген-контроля обнаружили в ручной клади предмет, похожий на холодное оружие, которое запрещено для транспортировки авиатранспортом. Предмет передали на экспертизу.

Дипломат был допущен для проведения дальнейшего оформления, но опоздал на рейс и покинул аэропорт.

Фото: censor.net.ua

Фото: censor.net.ua

Фото: censor.net.ua

Представительство МИД Украины напомнило представителям Генконсульства РФ о необходимости соблюдать Венскую конвенцию о консульских отношениях и требований авиационной безопасности.

Российские дипломаты сообщили об "окончательном отъезде" Малакея и возвратили его аккредитационную карточку.