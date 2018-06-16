Отпуск-2018: Названы лучшие морские курорты Грузии 16.06.2018, 19:00

Несколько идей для летнего отдыха.

Список морских курортов Грузии, которые стоит посетить летом 2018 опубликовал сайт abcnews.com.ua:

Батуми

Батуми, крупнейший город Грузии, издавна ославляет все курорты Грузии. Он развивается и становится лучше с каждым годом, поэтому если ты была здесь даже 5 лет назад – наверняка придется привыкать к новшествам.

Пляжи Батуми - крупногалечные и многолюдные. В приморском парке неподалеку хорошо отдыхать и прятаться от солнца а также наблюдать за знаменитыми поющими фонтанами. Это место любят как туристы, так и местные, поэтому будь готова к знакомствам. Здесь же, не отходя далеко, можно посетить клуб, пообедать в ресторане, поиграть в теннис и насладиться чудесным видом на море. В Батуми и окрестностях посети многочисленные храмы, Музей археологии Аджарии, самую старую крепость Гонио и живописный Ботанический сад.

Чакви

Если ты ищешь курорты в Грузии, где можно спокойно отдохнуть – отправляйся в Чакви. Здесь действительно наслаждаешься морем, мягким климатом и мягким песочком без лишних глаз. Курорт лучше всего посещать с июня по сентябрь, ведь в это время вода прогревается до +28 градусов! В поселке нет достопримечательностей, поэтому ты полностью сможешь отдаться отдыху в Грузии, а если захочешь интересностей – неподалеку находятся руины крепости Петри.

Кобулети

Один из самых посещаемых курортов Грузии находится в 24 км от Батуми, поэтому можно объединить отдых и посетить сразу два города. Здесь очень развита туристическая инфраструктура: есть все, начиная от кафешек с сытными завтраками и заканчивая клубами, в которых можно гулять до утра. В 2 км от Кобулети находятся целебные минеральные источники – обязательно посети и оздоровись. Город идеален для отдыха благодаря песчаным и мелкогалечным пляжам, субтропическому климату и воспитанным туристам. А еще город буквально утопает в зелени: вокруг растут пальмы, цитрусы и даже чай!