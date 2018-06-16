В Одессе активисты с облитыми красной краской мячами пикетировали посольство РФ 16.06.2018, 19:25

Фото: dumskaya.net

Участники акции символически забили голы в «ворота Российской Федерации».

Сегодня под стенами российского консульства в Одессе прошла акция с требованием освободить политических узников Кремля, сообщает gordonua.com.

Участники акции – активисты патриотических организаций – пикетировали дипмиссию с плакатами-карикатурами на тему чемпионата мира по футболу, который проходит в эти дни в России.

"Страна-агрессор удерживает в заложниках наших граждан, обвинив их в терроризме и силой навязав свое гражданство. Мы сегодня пришли, чтобы поддержать их. Сегодня пошел 34 день голодовки [Олега] Сенцова, а мы даже не знаем, что с ним, нашего омбудсмена к нему не пустили", – рассказал представитель "Автомайдана" Юрий Батыр.

По словам активиста, этой акцией они хотят поддержать политзаключенных и напомнить международному сообществу, что Россия – страна-террорист.

"Этот праздник футбола не должен проходить в стране, которая систематически игнорирует человеческие ценности", – считают активисты.

Участники акции облили футбольные мячи красной жидкостью и символически забили голы в "ворота Российской Федерации", перебросив спортивные снаряды через забор дипломатической миссии.

С 14 июня по 15 июля в 11 городах России проходит финальная часть чемпионата мира по футболу. Турнир проигнорировали первые лица Великобритании, Финляндии, Исландии, Австралии, Польши, Аргентины и Германии.