«Весь мир стал в поддержку» 1 16.06.2018, 19:59

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Фото: facebook.com

Порошенко заявил о международной поддержке украинских политзаключенных.

К решению вопроса об освобождении украинских политзаключенных в РФ приобщаются мировые лидеры. Как сообщает gordonua.com, oб этом написал в Facebook президент Украины Петр Порошенко.

"Я ставлю вопрос об освобождении украинских заложников на всех международных переговорах, и на мой призыв мировые лидеры приобщаются к решению этой болезненной проблемы – давление на Россию продолжается", – говорится в посте.

Порошенко напомнил о голодовке украинских политзаключенных.

"Весь мир стал в поддержку Владимира Балуха, который в знак протеста голодает уже 89 дней, Олега Сенцова, который голодает 34 дня, Александра Шумкова, который голодает 23 дня, – и более 70 украинских политических заключенных, которых насильственно удерживает и пытает кремлевский режим", – заявил президент.

9 июня Порошенко по телефону обсудил с Путиным вопрос украинских политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.

15 июня вопрос украинских политзаключенных украинский президент поднимал во время общения с послами стран "Большой семерки", а также с делегацией политико-безопасностного комитета Европейского союза.