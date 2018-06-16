Профсоюз РЭП одержал очередную победу 16.06.2018, 20:02

Речицкий районный суд уменьшил сумму иска к кладовщикам «Нефтебурсервиса» на 62 процента.

Астрономическая сумма иска к кладовщикам речицкого подразделения «Белоруснефти» спустилась на землю: Речицкий районный суд уменьшил недостачу в 53 000 на 62 процента. Впрочем, 38 процентов работникам, ныне уволенным, все еще предстоит выплатить, сообщает сайт praca-by.info.

15 июня в суде состоялись прения по иску «Нефтебурсервиса» к бригаде кладовщиков; во второй части заседания суд вынес решение: частично удовлетворить иск о взыскании недостачи с работников. На деле это означает, что сумма, которую требует «Нефтебурсервис», уменьшилась более чем наполовину. Однако и оставшиеся суммы – немалые: каждый работник должен выплатить от 5 до 6 000 рублей. Даже Ирина Мельникова, которая проработала на складе всего несколько дней на замене, должна «Нефтебурсервису» 229 рублей 88 копеек.

Леонид Судаленко, правовой инспектор профсоюза РЭП, рассказал о дальнейших действиях в этом деле:

– Сейчас мы запросили у суда мотивировочную часть решения, чтобы понять, чем руководствовался суд, уменьшив сумму иска, но все же удовлетворив его. В течение всего процесса мы последовательно отстаивали позицию: реального ущерба нет, значит, возмещать нечего. Я хочу знать, какова позиция суда по отношению к нашим аргументам. К тому же, есть вероятность, что истец, недовольный исходом, подаст жалобу в кассационную инстанцию. Когда я ознакомлюсь с мотивировочной частью, я смогу разъяснить позицию суда. Пока же я могу сказать только то, что суд, на мой взгляд, попытался вынести половинчатое решение: в пользу обеих сторон.

Юрист добавил, что этот результат уже является большим достижением:

– Подписываете договор о материальной ответственности – уже автоматом виноваты. У нас есть практика снижения суммы недостачи до 40%, здесь же удалось уменьшить до 62%. Профсоюз считает, что это победа.