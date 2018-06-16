Белорусская почтовая марка вошла в десятку самых красивых в мире 16.06.2018, 20:22

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Всего в конкурсе участвовали более 70 стран.

Белорусская почтовая марка попала в топ-10 конкурса на звание самой красивой марки мира 2017 года "Большой приз выставки WIPA" в Австрии, сообщает БелТА.

Беларусь оказалась на 6-й строчке рейтинга за блок "Белорусская православная церковь. 1025-летие Полоцкой епархии". Первое место и титул "Самая красивая марка мира 2017 года" - у Фарерских островов за блок "Фарерские ножи" с золотым тиснением.

На втором месте Бразилия со сцепкой марок "Работы Уильяма Шекспира". Замыкает тройку Лихтенштейн с блоком "Золотая свадьба принцессы Марии и принца Ганса-Адама II" на золотой фольге.

Всего в конкурсе приняли участие более 70 стран. Венская международная филателистическая выставка (Wiener Internationale Postwertzeichen-Ausstellung, WIPA) проводится с 1881 года. Жюри конкурса состоит из известных художников марок, филателистических журналистов, представителей Австрийской почтовой администрации и Австрийского национального государственного дома печати (австрийская марка не участвует в конкурсе).