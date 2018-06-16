Сенцов и генерал Москалькова 16.06.2018, 21:25

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Настоящего уполномоченного по правам человека в России сейчас просто нет.

Поведение уполномоченного по правам человека России Татьяны Москальковой свидетельствует о деградации института омбудсмена в РФ. Как пишет gordonua.com, такое мнение в колонке для "Радіо Свобода" выразил политический обозреватель Виталий Портников.

Так он прокомментировал заявление Москальковой, что объявивший голодовку украинский политзаключенный Олег Сенцов «прибавил в весе».

"Одиозное заявление свидетельствует не только о личности самой Москальковой. Оно отражает деградацию самого института российского омбудсмена", – считает Портников.

По словам обозревателя, ранее должность российского омбудсмена занимали люди, которые "пытались сохранить репутацию", а у Москальковой "такого желания не видно".

"Она – не правозащитник, вся ее карьера проходила в МВД (министерство внутренних дел. – прим.) России. Правозащитников она презирает и не скрывает этого", – заявил Портников.

Он не исключает, что задача Москальковой на нынешней должности, с которой она "справляется на отлично", – "превратить в филиал силового ведомства институт уполномоченного по правам человека России".

В качестве примеров обозреватель привел мнение омбудсмена о том, что уполномоченный должен противостоять западным спецслужбам, и ее утверждение, что в России нет политических заключенных.

Комментируя намерения российского омбудсмена посетить в Украине заключенных из РФ, Портников заявил, что "с россиянами мог бы встретиться любой другой генерал ФСБ или МВД России".

"Потому что настоящего уполномоченного по правам человека в России сейчас просто нет", – подытожил обозреватель.

14 июня Москалькова сообщила, что она и уполномоченный по правам человека Украины Людмила Денисова рассчитывают посетить по 34 заключенных на территориях обеих стран. Омбудсмен из РФ рассказала, что в Украине первым делом планирует посетить руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, дезертиров Александра Баранова и Максима Одинцова, а также Елену Одновол, которая была доверенным лицом кандидата в президенты Путина на незаконных выборах в оккупированном Крыму. Она планирует приехать в Украину на следующей неделе.