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В московских аэропортах без видимых причин начались массовые задержки рейсов

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  • 17.06.2018, 9:20
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Несколько вылетов отменены.

В аэропортах Москвы в ночь на 17 июня начались массовые задержки и отмены рейсов, о чем свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписание". В пресс-службах воздушных гаваней и в авиадиспетчерских кругах ситуацию к настоящему моменту не прокомментировали, сообщает newsru.com.

С наибольшими проблемами столкнулся аэропорт Домодедово: там на момент написания материала задерживаются 16 вылетов, 2 рейса и вовсе отменены. Во Внуково ситуация чуть спокойнее: 5 рейсов задержаны, 2 отменены. Еще девять рейсов задерживается в "Шереметьево", здесь отмененных вылетов пока нет.

Отметим, что погодные условия должны благоприятствовать работе аэропортов: в столице этой ночью около 13 градусов выше нуля, ветер слабый, а осадков не наблюдается.

Ситуация с задержками и отменами вылетов особенно актуальна для России сейчас, в дни проведения чемпионата мира по футболу. В одну лишь столицу, по данным городских властей, прибыло до 700 тысяч болельщиков. Многим из них необходимо добираться на матчи своих команд в другие города.


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