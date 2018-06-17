Профсоюз РЭП добился победы в деле спасателя из Гомеля 2 17.06.2018, 9:41

1,589

Прокуратура поддержала позицию независимого профсоюза.

Судья отказалась рассматривать иск Татьяны Романовой, сестры погибшего на субботнике Кирилла Романова. Но неожиданно позицию профсоюза РЭП заняла прокуратура, сообщает praca-by.info.

Татьяна Романова, родная сестра погибшего спасателя, не согласилась с заключением Гомельского областного департамента госинпекции по труду в части наличия вины ее брата в несчастном случае, и подала в суд Центрального района Гомеля жалобу, в которой просила исключить из заключения вину ее брата.

Суд Центрального района возбудил дело по жалобе, провел предварительное заседание и допустил правового инспектора профсоюза РЭП Леонида Судаленко представлять интересы Татьяны Романовой как члена профсоюза. Но потом, в основном заседании, по своей инициативе суд применил сроки исковой давности и отказал в рассмотрении дела.

Леонид Судаленко объяснил, на каком основании суд принял такое решение:

– По мнению суда, Татьяна Романова должна была в течение месяца подать иск. Хотя Романова обращалась в инстанции в порядке подчиненности: к начальнику Гомельского областного департамента госинспекции по труду, после чего – в суд. Судья Марина Домненко по собственной инициативе применила сроки давности. Подчеркиваю, ни представитель Департамента, ни представители Химзавода не заявляли ходатайств о применении сроков исковой давности.

Профсоюзный юрист так прокомментировал решение судьи:

– Вместо того, чтобы содействовать реализации права Романовой на обжалование, судья создала искусственное препятствие. Судья не входила в ситуацию, в которой оказалась Романова. Моя доверительница в суде заявляла, что не только жена погибшего находится в стрессе до сегодняшнего дня – всего лишь полгода прошло; но есть и родители-пенсионеры, есть сестра – они тоже являются членами семьи и переживают потерю, они тоже – потерпевшие. Даже если Романова и пропустила сроки, то суд имеет право их восстановить, принимая во внимание конкретные обстоятельства. Кстати, и Пленум Верховного суда в одном из постановлений об этом говорит. И свою кассационную жалобу мы построили на том, что суд должен был принять во внимание эти слова.

После отказа судьи рассматривать дело по существу Леонид Судаленко подал замечание на протокол судебного заседания:

– Ознакомившись с протоколом, мы увидели, что Романова якобы заявила в суде только то, что она не знала законодательства и поэтому пропустила срок. А те слова, где Романова говорила о тяжелой семейной ситуации, судья пропустила. Спасибо присутствующим журналистам, которые дали мне прослушать аудиозаписи. То, что вся семья пребывает в шоковом состоянии до сегодняшнего дня, – это заслуживающее внимание обстоятельство.

Леонид Судаленко подал кассационную жалобу и ожидает, что она будет рассмотрена до конца месяца:

– В жалобе мы просим отменить судебное решение и направить дело на повторное рассмотрение в тот же суд другому судье.

Однако профсоюз РЭП обрел союзника в лице прокуратуры:

– Неожиданно для нас заместитель прокурора Гомеля Александр Гавриков по своей инициативе принес протест в порядке прокурорского надзора за гражданскими делами. То есть, прокурор поддержал нашу позицию в отношении пропуска срока и согласен, что Романова не пропустила срок. Прокурор ссылается на практику расследования и учета несчастных случаев и говорит, что поскольку государство дает право в течение трех лет обжаловать принимаемое Госдепартаментом инспекции труда заключение, то это правило должно распространяться и на судебную защиту. Прокурор так же, как и мы, просит отменить судебное решение и направить дело на повторное рассмотрение в тот же суд другому судье.

Комментируя прокурорский протест, Леонид Судаленко одобрил такой неожиданный поворот дела и выразил надежду на то, что правда и законность восторжествуют.