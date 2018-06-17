Ким Кардашьян допустила свое выдвижение в президенты США 2 17.06.2018, 10:40

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Телеведущая активно занимается правозащитной и политической деятельностью.

Модель и телеведущая реалити-шоу Ким Кардашьян заявила о том, что может баллотироваться на пост президента США на ближайших выборах. Об этом она рассказала в интервью телеканалу CNN.

Карждашьян отметила, что благодаря ее правозащитной деятельности, связанной со статусом звезды реалити-шоу, ей удалось добиться освобождения отбывавшей пожизненное заключение экс-фотомодели Элис Мэри Джонсон. Кардашьян подчеркнула, что это говорит о возможности использовать ее платформу для решения проблем многих других людей. На вопрос ведущего, не хотела бы она в таком случае баллотироваться в президенты США, Кардашьян ответила «никогда не говори никогда».

Она добавила, что хочет помочь и другим женщинам, находящимся в тюрьмах.

Кардашьян активно занимается правозащитной и политической деятельностью. Так, в конце мая она встретилась с президентом Дональдом Трампом по вопросу тюремной реформы и, в частности, помилования экс-фотомодели Элис Мэри Джонсон, приговоренной к пожизненному сроку в 1996 году. Последняя 20 лет она находится в тюрьме за хранение наркотиков. В начале июня Трамп смягчил приговор 63-летней Джонсон, она была освобождена из тюрьмы.