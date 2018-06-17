Премьер Греции получил вотум доверия после сделки с Македонией 17.06.2018, 10:51

Парламент поддержал правительство Алексиса Ципраса.

Парламент Греции проголосовал против выражения недоверия правительству Алексиса Ципраса.

Из 280 присутствующих парламентариев 153 проголосовали против выражения недоверия, передает "Радио Свобода".

Инициаторами голосования стали оппозиционные силы, которые недовольным соглашением с Македоний, согласившейся сменить название.

12 июня премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил о достижении договоренности с Македонией о новом названии этой страны, что решило бы многолетний спор между двумя государствами.

Согласно этой договоренности, Македония должна была быть переименована в Республику Северная Македония.

Премьер-министр Македонии Зоран Заев уже заявил о том, что осенью 2018 года в стране будет проведен референдум по вопросу переименования государства в Северную Македонию.

В свою очередь президент Македонии Георге Иванов заявил, что не подпишет соглашение с Грецией о переименовании его страны в Северную Македонию,

После объявления о независимости от Югославии в 1991 году Македония вызвала возмущение Греции, поскольку использовала название одноименного греческого региона, который расположен на севере Греции, на границе с Македонией.

В начале 2018 года десятки тысяч людей протестовали в греческих Салониках против употребления названия Македония Бывшей Югославской Республики Македония.

Учитывая этот спор, Греция блокировала присоединение Македонии в НАТО и ЕС. Кроме того, в ООН страна входит в урегулировании спора под официальным названием "Бывшая Югославская Республика Македония".

Урегулирование спора упростит для Македонии процесс вступления в ЕС и НАТО.