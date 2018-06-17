Профсоюзный активист: Наша борьба попадает под защиту международной конвенции 1 17.06.2018, 11:27

Виктор Стуков

Независимый профсоюз помогает работникам «Стекловолокна», которых держат в «трудовом рабстве».

Судья Светлана Иванова из Витебского областного суда посчитала справедливым и законным назначение штрафа в 1470 рублей профсоюзному активисту Виктору Стукову. Таким образом, вступило в силу прежнее постановление полоцкого судьи Владимира Лапко на основании голословного обвинения. Виктор не присутствовал на судебном рассмотрении его жалобы в Витебске 30 мая, потому что не был уведомлен о дате суда, сообщает «Витебская весна».

Письмо с сообщением из суда о дате рассмотрения жалобы не было вовремя вручено профсоюзному активисту - почтовое уведомление странным образом где-то потерялась. Упущения в работе почты на этом не закончились: постановление Витебского областного суда шла до адресата в Полоцк аж восемь дней - с 4 по 12 июня.

В профсоюзе считают, что активиста оштрафовали де-факто за профсоюзную деятельность: он оказывал помощь работнику. Консультация касалась трудовой деятельности и проводилось в офисе Свободного профсоюза Белорусского (СПБ). По словам профсюзника, все, что делается в офисе профсоюза, подпадает под защиту международного стандарта Конвенции №87. «Государственные чиновники воздерживаются от вмешательства в деятельность профсоюза», - гласит международный договор.

Странными, по мнению членов профсоюза, являются и поведение работника, который обратился за консультацией. Зуев Александр из поселка Россоны после консультации, которая ему понравилась, почему-то решил обратиться в милицию. Как записала судья Иванова в постановлении Витебского областного суда, Зуев «в дальнейшем стал сомневаться в законности своих действий, в связи с чем обратился в Полоцкий РОВД и сообщил об обстоятельствах расчета со Стуковым за оказание юридической консультации денежными средствами в иностранной валюте».

Как отмечают в профсоюзе, предъявленное их активисту обвинение о принятие оплаты за юридическую услугу иностранной валютой ничем не доказано:

- предмет предполагаемого правонарушения (200 российских рублей) не изымали;

- место совершения предполагаемого правонарушения (офис профсоюза) не осматривался;

- других свидетельств обвинением суду не предоставлено;

- Виктор Стуков отрицает принятие платы за консультацию.

Вместо доказательств к делу было приобщено описание кабинета в милиции, куда пришел «сомневаться» Зуев, а также фотографии российских денежных купюр, которые были у него в кармане.

Комментирует заместитель председателя СПБ Николай Шарах:

- Несмотря на преследование профсоюзных активистов в Полоцке, Свободный профсоюз продолжает оказывать юридическую помощь работникам. Сейчас юридическая служба профсоюза помогает бывшей работнице завода «Стекловолокно» получить компенсацию за определенное юридически профессиональное заболевание с потерей трудоспособности в 30%. Несколько работников обратились за помощью: работодатели отказывают им в увольнении, фактически держат людей в рабочем «рабстве» без права увольнения, при этом понижая зарплату.