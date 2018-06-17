Следующий шаг 6 Айк Мартиросян, ipg-journal.io

17.06.2018, 11:34

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Процесс строительства новой Армении уже не остановить.

Месяц назад, 8 мая, после тяжелейшего, но мирного народного восстания в Армении произошла смена власти: правительство страны возглавил Никол Пашинян. Он, в прошлом видный оппозиционный журналист, а потом уже и оппозиционный политик, всего за две недели сумел свергнуть власть, которая в Армении правила почти 27 лет.

Свои акции протеста Пашинян, глава партии «Гражданский договор» (ГД), начал с небольшой группой соратников и однопартийцев. Даже многие из них сами не верили, что акция друзей достигнет такого результата. К примеру, такого мнения были Эдуард Агаджанян, впоследствии возглавивший аппарат правительства, и Эдмон Марукян – союзник Пашиняна по парламентскому блоку «Елк». Перед маршем Пашинян предложил Марукяну присоединиться со своей партией «Светлая Армения», но тот выразил сомнения и предпочел парламентскую борьбу уличной. Еще один союзник – партия «Республика» во главе с бывшим премьер-министром Арамом Саркисяном тоже отказалась. И Пашинян пошел только со своей партией.

Поэтому когда Никол Пашинян занял пост премьер-министра, широкого или же профессионального кадрового запаса у него не было. Он был известным и харизматичным оппозиционером, пожалуй, самым храбрым, однако его однопартийцами были в основном неизвестные молодые люди, активисты без большого, а в некоторых случаях и совсем без какого-либо политического опыта.

При формировании кабинета Пашинян некоторые ключевые посты отвел своим ближайшим сподвижникам, которые были с ним в походе либо еще до революции. В частности, в новом правительстве портфель первого вице-премьера получил Арарат Мирзоян – парламентский однопартиец Пашиняна, а вице-премьера – Тигран Авинян, который в дни революции был его пресс-секретарем. Также вице-премьером был назначен юрист, экономист и банкир Мгер Григорян.

Было много обсуждений относительно назначений членов нового правительства. Были очень приемлемые имена, были и никому не известные, и вызывавшие неоднозначные реакции. Вне правительства и вне круга друзей, однопартийцев или же экспертов самым тепло принятым назначением стало назначение Давида Санасаряна главой Государственной службы контроля Армении, следящей за эффективностью трат государственных средств и ведущей антикоррупционную деятельность. Нет в Армении ни одного активиста, который был бы так много избит и арестован бывшими властями, чем Санасарян. Известный как крайне принципиальный человек, он был вторым после Пашиняна публичным лицом революции. Санасарян создал движение «Отвергни Сержа» («Мержир Сержин»). Пашинян присоединил его к своему – «Сделай шаг» («Кайл Ара»). Именно под этим обьединенным лозунгом «Сделай шаг, отвергни Сержа!» 23 апреля народ отправил Саркисяна в отставку. Присоединившись к Пашиняну в начале революции, Санасарян был арестован с ним. Кроме того, в движении «Отвергни Сержа» был известный политолог Армен Григорян, который также был арестован спецназом Саркисяна в дни революции. Он получил должность секретаря Совета безопасности Армении.

Стоит отметить, что некоторые посты, такие как мэр Еревана, генеральный прокурор и председатель Конституционного суда, все еще остаются в руках республиканцев – партии бывшей власти. В результате создается своего рода двоевластие. Одно из его проявлений – вербальная конфронтация между премьером и генпрокурором в вопросе политзаключенных. И в этом Пашинян проявляет терпение. Он, скорее всего, не склонен к радикальным мерам и имеет какой-то план постепенного, но верного удаления с ключевых постов остатков бывшего режима.

Этот разношерстный кабинет – результат компромисса и договоренности с поддержавшими революцию силами. Абсолютно ясно, что нынешнее правительство Пашиняна не сохранится после внеочередных выборов в полном составе. Вероятно, что некоторые министры успеют провалить свою работу и будут заменены.

Не исключено также, что Пашиняну в кадрово-политическом плане может быть выгодна неуспеваемость некоторых своих сподвижников – таким образом он сможет освободиться от бремени революции и моральной обязанности перед друзьями, которые прошли с ним путь революции, но пройти путь правления, вероятно, не смогут. Быть народным лидером – это одно, другое – нести за страну ответственность. Премьеру точно нужно привести во власть людей с профессиональными биографиями, которые справятся с задачами государственного управления. Революции поднимают много пыли, за этим следуют дни хаоса и дождей, а потом небо становится ясным.

Спецификой этого правительства является и то, что оно не имеет четкой идеологии. Трудно считать его левым, правым или же центристским. Это, скорее всего, собрание либеральных людей, которые подходят к решению проблем с точки зрения морально-этического менеджмента. Сам Пашинян явно не националист, но и космополитом его называть невозможно. Он не консерватор и не классический либерал, хотя склоняется к либеральным ценностям.

Прошел всего месяц со дня формирования этого кабинета, и оценить работу правительства трудно. На первый взгляд, в самом правительстве немало неопределенности. И это понятно, ведь невозможно подойти к рычагам управления страной и, не будучи к этому готовыми, сразу взять прямой курс на взлет. Одно ясно – все члены правительства полны решимости изменить и реформировать свои отрасли.

За прошлый месяц была раскрыта пара громких экономических преступлений. Примечательно, что, по словам самих же участников махинаций, их действия были согласованы с бывшей властью. Можно сказать, что реальные реформы уже начались, хотя они выглядят пока как-то хаотично и несистематично.

Премьер-министр уже совершил два официальных зарубежных визита. Он принял участие в саммите ЕАЭС в Сочи, где познакомился с президентом России Путиным, а также поехал в Грузию наладить двусторонние отношения, которые долгое время фактически игнорировалась бывшей властью. В Тбилиси Пашиняна приняли очень тепло и на очень высоком уровне.

Кажется, в России некоторые силы не верили, что революция была внутриармянским движением, не финансировалась извне и не была направлена против России. Уж очень сильно в сознании некоторых представителей российского истеблишмента сидят призраки Сороса, Госдепа или же «империалистически настроенных» британцев, «зловещего дома Ротшильдов» или еще кого-то. В Армении смена власти не обернулась сменой союзничества, и никакого «Майдана» в Ереване никогда не было.

Изначально Кремль был осторожен в своих оценках. И это понятно. Будучи депутатом, Пашинян неоднократно выступал с заявлениями, что членство в Евразийском союзе вредно для Армении и страна должна его покинуть. Кроме того, в команде Пашиняна немало молодых людей, которые получили образование на Западе и квалифицируются некоторыми как «прозападные». А в Кремле привыкли иметь дело с нелегитимными вождями в Ереване, которые вели себя как вассалы внешних игроков. Пашинян стал первым исключением из этого правила, что вызывало в Москве непонятные ощущения. Новый глава правительства понимал это прекрасно, поэтому с самого начала подчеркивал, что не имеет ничего против сотрудничества с Москвой, и пересмотра внешней политики Армении не будет. Наоборот, Пашинян намерен развивать отношения с Россией, но уже на настоящем партнерском уровне. Он хочет, чтобы Армения эффективно сотрудничала в рамках таких международных организаций, как ЕАЭС и ОДКБ, на правах полноправного члена, а не как неравный и бесправный союзник.

В программе правительства говорится, что внеочередные парламентские выборы должны пройти не позже, чем через год. Причины понятны. Во-первых, нынешнее Национальное собрание сформировано в результате массовых фальсификаций и по плану Сержа Саркисяна. Во-вторых, диссонанс между реальностью в стране и реальностью в парламенте стал очень сильным. Сейчас фактическое большинство в парламенте представляет абсолютное, мизерное меньшинство в обществе. И в-третьих, Пашиняну и его команде невыгодно откладывать выборы позже, чем на год. Популярность его политсилы со временем пойдет вниз, а новая конфигурация уже может и не сработать в пользу нынешней власти.

В действительности мало кто осознает, что теперь уже первичной угрозой для команды Пашиняна является не потерпевшая поражение, но все еще живая партия республиканцев. Взять власть непременно будет стараться олигарх Гагик Царукян, а взять реванш – бывший премьер Карен Карапетян. Очевидно, что на предстоящих выборах фальсификаций и больших нарушений новая власть не допустит, и решающим фактором станет оценка народом той или иной партии. Также очевидно, что партия «Гражданский договор» будет иметь намного больше мест в парламенте, чем на предыдущих выборах, но гарантировать ей большинство через год будет нелегко. Если Царукян создаст блок с партией «Дашнакцутюн» и будет сотрудничать с другими силами, то ситуация в новом парламенте в преддверии выборов может резко измениться. А если этого не произойдет, и «Гражданский договор» пойдет на выборы самостоятельно, тогда возможны варианты других коалиций.

Популярность самого премьера Пашиняна и его партии зависит от скорости и силы перемен, которые они сделают. Приближенные знают, что Пашинян в последние месяцы спит всего пару часов в сутки – настолько велика нагрузка и трудна перестановка государственной системы.

Народ возлагает на новую партию власти и лично премьера огромные надежды. В Армении вряд ли уже когда-нибудь будет так плохо, как было при предыдущих трех руководителях страны. Но и вряд ли Пашиняну удастся при данном раскладе реальности дать жизнь всему тому, что ожидают от него. При умеренном подходе, который демонстрирует глава правительства, и при постепенной, а не кардинальной расчистке госсистемы, появится немало недовольных ходом изменений, тогда возможны разочарования и перестановки в центрах силы власти.

Еще очень многое зависит от нового развития в Карабахском вопросе. А тут Армения вряд ли что-то решает. Именно Азербайджан готовится к новой войне, и от хода этой, кажущейся неминуемой войны зависит будущее не только для армянского общества, но и страны в целом.

Пашиняну явно не позавидуешь, но и альтернативы у армянского народа и Армении нет, кроме как поддержать своего премьера. На данном этапе только он – гарант победы революции и единственный человек в Армении, способный исправить то, что систематически разрушалось в стране предыдущими тремя лидерами. Есть новая Армения, и процесс ее строительства уже не остановить.

Айк Мартиросян, ipg-journal.io