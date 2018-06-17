Стратегическое месторождение золота в Сибири продали китайцам 8 17.06.2018, 12:21

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Соглашение также открывает путь китайской трудовой миграции в Забайкальский край РФ.

Одно из стратегических месторождений золота в Восточной Сибири уходит под контроль китайских инвесторов.

Межправительственное соглашение, подписанное в феврале в Пекине, позволяющее китайской государственной корпорации China National Gold Group получить 70% Ключевского золоторудного месторождения в Забайкальском крае, поступило на ратификацию в ГосДуму, сообщает finanz.ru.

По условиям соглашения, инвестор вложит 500 млн долларов в добычу золота на руднике, запасы которого оцениваются в 48 тонн (по A+B+C1). Россия заморозила производство на месторождении около 10 лет назад из-за отсутствия необходимых технологий, после чего продала долю индийской SUN, которая, в свою очередь, перепродала пакет акций Китаю.

Месторождение имеет статус "стратегического" для государства и, согласно закону об иностранных инвестициях, не может быть продано "организациям, находящимися под контролем иностранных государств", напоминает "Интерфакс".

Поэтому сделку с Китаем пришлось оформлять в виде межправительственного соглашения: закон не распространяется на случаи, урегулированные международными договорами.

В рамках соглашения китайский владелец сможет трудоустроить на месторождении китайских же рабочих - они будут составлять до 50% штата.

Доля российского оборудования при добыче составит максимум 40%. При этом производство драгоценных металлов из руды должно полностью осуществляться на территории РФ.

Изначально Минприроды предлагало увеличить долю используемого оборудования отечественного производства до 50%, но это предложение не нашло поддержки у Минпромторга.

China National Gold - единственная государственная золотодобывающая компания в Китае, возглавляет китайскую Ассоциацию золота и единственная из китайских компаний входит в World Gold Council.