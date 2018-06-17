Названы пять самых счастливых мест на Земле 6 17.06.2018, 11:56

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Специалисты рекомендуют провести отпуск в одном из них.

Если жизнь, несмотря на лето, отказывается сиять яркими красками, значит, для отпуска стоит выбрать одно из этих мест, пишет vokrugsveta.ua.

Вануату

Для многих это воплощенная идея блаженства: покачиваться в гамаке между пальмами, слушая, как волны набегают на белоснежный песок пляжа. И для этих целей идеально подходит Вануату — государство, расположенное на более чем 80 островах в южной части Тихого океана. Вода здесь невероятного цвета и изобилует разноцветными рыбками, а дайверов привлекают еще и затонувшие корабли; роскошная природа предлагает пейзажи на выбор, от плантаций хлебного деревьа до действующих вулканов.

Но главное, что придает этому месту ощущение счастья, — это праздники. Люди регулярно собираются, чтобы что-нибудь отметить вместе.

В Вануату любой повод подходит для вечеринки. Лучше всего ехать туда с апреля по октябрь, когда температура колеблется от 18 ° C до 28 ° C.

Монреаль, Канада

Чистый, гостеприимный и приятно мультикультурный, Монреаль создает веселую атмосферу 365 дней в году. Но в июле происходит особое событие — юмористический театральный фестиваль «Just For Laughs» с лучшими комедиями на английском и французском языках. Это один из крупнейших юмористических фестивалей в мире, на который съезжаются самые знаменитые комедианты. На спектаклях всега аншлаг, и зрители никогда не уходят с представления, не насмеявшись вдоволь. Но если даже все билеты уже проданы, не переживайте: в Латинском квартале каждую ночь выступают уличные исполнители, дают кукольные спектакли и устраивают фейерверки.

Бутан

Эту страну называют «королевством счастья»: здесь имеется Министерство счастья и зафиксирован государственный показатель «валового внутреннего счастья» — местная альтернатива внутреннему валовому продукту. Вопрос счастья местных жителей курирует премьер-министр.

Ландшафты в Бутане — как декорации сюрреалистического спектакля: повсюду торчат гигантские каменные или деревянные фаллосы, поскольку по поверью символ фаллоса приносит удачу и отгоняет злых духов. Пенисы изображают на наружных стенах домов и даже на номерных знаках грузовиков. Резные деревянные фаллосы подвешиваются снаружи на крышах домов.

Еще одна характерная четра местных пейзажей — яркие национальные костюмы и полное отсутствие светофоров (можете представить, какое там движение). Все способствует тому, что вы полностью отрешаетесь от проблем, оставшихся дома, где-то там на Западе, в цивилизации.

Туристы, которые посещают Бутан в составе организованного тура, вносят фиксированную ежедневную плату за свое пребывание. Для подробной информации зайдите на сайт туризма в Бутане.

Колумбия

Отнюдь не благополучная страна, Колумбия, тем не менее, пронизана духом радости. Атмосфера оживления и веселья царит здесь 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, от побережья Карибского моря до улиц Боготы. Страна, страдающая от массовых беспорядков и незаконного оборота наркотиков, занимает второе место в рейтинге Международный индекс счастья (после Вануату). Те, кто бывал там в последние годы, говорят о возрастающем уровне безопасности и о заразительном ощущении энергии.

Сходите на футбольный матч, посмотрите, как танцуют кумбию, или поучаствуйте в одном из красочных религиозных праздников, чтобы испытать радость, присущую этой стране. Но в октябре и ноябре туда ездить не стоит — это самые дождливые месяцы.

Фуцзянь, Китай

Несмотря на свое очаровательное имя, монастырь Тянь Синь Юн Ле (Небесное сердце и Вечная радость) выглядит в наше время не слишком романтично: вокруг парковки и толпа продавцов напитков. Но атмосферу покоя и радости так легко не уничтожишь. Этот храмовый комплекс, расположенный в провинции Фуцзянь в горах Уишань, спрятан между тайными долинами, водопадами и таинственными пещерами.

С точки зрения биологического разнообразия горы Уишань являются наиболее ценной территорией в пределах Юго-Восточного Китая. Здесь множество древних реликтовых видов, многие из которых эндемичны в Китае. В горах Уишань производится множество сортов чая, в том числе известный и очень дорогой чай Да Хун Пао.

Поднимитесь по ступеням, вырезанным в скале между чайными кустами и бамбуковыми рощами, и дойдите до пещеры, вход в которую закрыт водопадом (Пещера водяной завесы). Можно сплавиться по реке на плоту, на котором установлены даже тростниковые стулья — никакого экстрима. С реки удобно рассматривать горные пики, поросшие лесом, и строения монастыря.