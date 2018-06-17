Три черты системы Путина 4 Алексей Мельников

17.06.2018, 11:42

1,773

Зачем кому-то нужен подобный правитель?

Песков заявил, что Путин не участвует в обсуждении повышения пенсионного возраста. Это, мол, дело правительства.

А в чем тогда Путин «участвует»? Только в том, что ему приятно? В чем он сам хочет? В открытии футбольного первенства? Награждениях? Ночной хоккейной лиге? Поздравлениях? Поездках на мотоцикле? Славословиях? Погружениях с аквалангом? Постановочных эфирах? Фотосессиях с голым торсом и ружьем? В подложных выборах?

Почему Путин участвует только в том, что ему удобно? По своему выбору?

В стране есть немало проблем, в том числе созданных лично Путиным, в разрешении которых он обязан участвовать.

Почему, например, Путин не ездит встречать гробы с российскими военными, которые идут с войны у «черта на рогах» в Сирии, в которую он втянул Россию? Война, якобы, закончена, а войска уже два раза выведены, но российские военные гибнут.

Ельцинско-путинская политическая система основана на делегированной ответственности.

Когда лицо наверху контролирует всё, но формально сваливает ответственность на, скажем Медведева и Силуанова, которые и работают в качестве «громоотводов» народного недовольства за непопулярные решения и деньги получают в том числе за то, чтобы Путин оставался в стороне.

Но так не будет, обдурить людей Пескову не удастся – Путин лично несет ответственность за увеличение пенсионного возраста. Между прочим, к сведению Пескова, когда Путину это было удобно, когда ему нужно было покрасоваться, он ясно показывал, что очень даже участвует в принятии решения о росте пенсионного возраста. В 2005 году Путин заявил, что пока он Президент – пенсионный возраст не будет повышен.

Кого себе Путин выбирает премьером или министром финансов – его частное дело. Всю ответственность перед гражданами за их решения и заявления несет лично он.

И, кстати, законы, которые принимает путинская Госдума и его Совет Федерации, подписывает Путин, имея у себя в помощниках администрацию, которую сам и формирует.

Три черты отличают высшее российское начальство.

Трусость – когда надо отвечать за содеянное («Боинг», сбитый над Украиной, война против Украины, рост пенсионного возраста).

Наглость – перед слабыми, когда знают, что не встретят достойного сопротивления (рост пенсионного возраста).

Страх – когда после содеянного прячутся за полицейскими дубинками и политической полицией (отменяют митинги во время протаскивания роста налогов и отъема денег у граждан путем роста пенсионного возраста).

Алексей Мельников, livejournal.com