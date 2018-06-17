Вася и бревно 2 Петр Шкуматов

17.06.2018, 12:54

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Фото: Кирилл Канин

В истории с повышением пенсионного возраста и НДС в России больше беспокоит НДС.

Дело в том, что суть этого налога в том, что это налог именно на то, что производит вся страна. На добавленную стоимость. То есть, взяли вы бревно дерева и произвели из него дом, добавив к бревну стоимость дома. Так вот, будьте добры, заплатите 18% (теперь 20%). Причем НДС - это сверхцентрализованный налог, он идет напрямую в федеральный бюджет. А федеральный бюджет распределяется известно где - в пределах Бульварного кольца.

Для примера (все крайне упрощенно): Вася из Кировской области открыл ООО и из бревна стоимостью 100 рублей, с помощью такой то матери произвел брус, стоимостью 1100 рублей. То есть добавил к исходной цене 1000 рублей. И продал Сереже из той же Кировской области "в белую", заплатив все налоги. Из этих 1000 рублей добавленной стоимости, которые Вася своим трудом добавил к цене исходного бревна, теперь 200 рублей автоматически улетают в федеральный бюджет.

Самая печаль не в налоге, а в том, что эти 200 рублей уже не вернутся в Кировскую область (или вернутся ооочень опосредованно), что создает перманентный дефицит денег в экономике области. И в итоге возникает ситуация, когда Вася может произвести из бревна брус, а Сережа даже хочет купить из бревна брус, но ни у кого нет на это денег и экономическая транзакция не может быть осуществлена. А это деградация экономики, тлен и безысходность.

Но, если где то убыло, значит где-то прибыло. И прибыло, конечно же, в Москве. Увеличение НДС без изменения региональной кредитно-денежной политики в итоге приведет к тому, что в Москве станет еще больше денег, а в регионах еще меньше денег. В Москве плитку начнут менять не раз в год, а дважды в год, а местами четырежды, по количеству времен года. Зимняя плитка, осенняя плитка, летняя плитка и весенняя плитка. Радуйтесь, москвичи!

А Вася из Кировской области сможет продавать свой брус только тем, у кого деньги есть. То есть москвичам. И если москвичи не создадут достаточный спрос на то, что делает Вася, он станет банкротом, купит водки и будет делать то, что дружно делает уже давно вся Кировская область, да и многие другие. Спиваться.

Петр Шкуматов, «Фейсбук»