Глава МВД Германии заявил о нежелания работать с Меркель 7 17.06.2018, 13:21

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Хорст Зеехофер

Фото: dw.de

Заявление было сделано на совещании министров ХСС с их фракцией в Бундестаге.

Глава МВД Германии и председатель Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер скептически оценил возможность своего дальнейшего сотрудничества с канцлером страны Ангелой Меркель. Об этом он заявил в минувший четверг на совещании членов кабмина ХСС с главой земельной группы блока в Бундестаге Александером Добриндтом, однако известно об этом стало только в воскресенье, 17 июня, из публикации Die Welt.

«Я больше не могу работать с этой женщиной», — сказал Зеехофер о Меркель, повторив эти слова дважды. Как отмечает издание, причиной такого отношения стал спор между ХСС и его партнером по блоку — Христианско-демократическим союзом (ХДС) Ангелы Меркель, по поводу противодействия нелегальной миграции. В частности, спор касался вопроса того, можно ли беженцев, которые уже были зарегистрированы в другой стране Евросоюза, разворачивать на немецкой границе и не пускать на территорию ФРГ.

Как отмечает издание, спор, который зреет между ХСС и ХДС, провоцирует в блоке взаимное недоверие. Глава МВД считает, что миграционную политику Германии нужно ужесточить. На этом же совещании он отметил, что готов пойти на это без санкции Меркель. Канцлер же отвергает такой национальный подход к проблеме и настаивает на проведении общеевропейских дебатов на миграционную тематику.

За день до этого, 13 июня, в Берлине Зеехофер провел встречу с премьер-министром Австрии Себастьяном Курцем, который по итогам встречи заявил о создании «оси желающих» ужесточить миграционные правила Евросоюза. Курц отметил, что его страна уже достигла взаимопонимания по этому вопросу с соседней Италией.