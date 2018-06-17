Крымский активист: Весь народ солидарен с детьми борцов за свободу 17.06.2018, 13:10

Сейран Салиев

Как Сейран Салиев стал символом сопротивления на полуострове.

Имя Сейрана Салиева стало известным задолго до его ареста в октябре 2017 года. Он был неравнодушен к проблемам других – с этого и началось его преследование российскими силовиками, сообщает «Крым. Реалии».

12 мая 2016 года, когда в Бахчисарае российские силовики обыскивали дома крымских татар, Сейран Салиев рассказывал в местной мечети о происходящем и призывал людей поддержать соотечественников. Силовики сочли действия Салиева огранизацией несанкционированного митинга и оштрафовали его на 20 тысяч рублей. Активист не прекратил помогать окружающим и говорить об арестованных соотечественниках:

Сейран Салиев

«Их несправедливо посадили в места лишения свободы, и их сейчас нет с нами. Я бы хотел, чтобы каждый об этом помнил» – говорил он позже на одном из праздников.

В январе 2017 года в квартиру, где Сейран Салиев жил с беременной супругой, тремя детьми и пожилой мамой, ветераном крымскотатарского национального движения Зодие Салиевой, пришли с первым обыском.

Мумине Салиева, супруга Сейрана Салиева

После сообщения о начале обыска у дома активиста собралось много людей, выехали адвокаты Эмиль Курбединов и Эдем Семедляев. По дороге их остановили сотрудники ДПС, Курбединова тогда задержали и увезли обратно в Симферополь, в здание Центра по противодействию экстремизму. И Сейрана Салиева, и адвоката Эмиля Курбединова арестовали – на 12 и 10 дней соотвественно.

После обыска супруга активиста Мумине Салиева рассказывала, что силовики искали запрещенную исламскую литературу:

«Перепотрошили весь шкаф с литературой, говорили: «Ищите «Крепость мусульманина». Один из них так спешил: «Давайте закругляйтесь, там адвокат едет». А муж говорит: «Ну правильно, я же имею право на адвоката». И они уже стали быстрее все это проводить. И сама мотивация абсолютно неясна, потому что они говорили «ИГИЛ, ИГИЛ», а потом один из них уже говорит: «Ну если с ИГИЛ ничего не найдете связанного, ну Хизб ут-Тахрир посмотрите».

Вышедшие на свободу Сейран Салиев и Эмиль Курбединов, 7 февраля 2017 года

Вышедшего на свободу Сейрана дома встречали друзья и близкие – с воздушными шарами и музыкой, подъезд украсили фотографиями, а для гостей приготовили угощения.

«Вот меня 12 суток не было – и дети вон как скучали. Я представляю как те семьи, которые уже больше двух лет не видят своих отцов», – говорил в тот день Сейран.

Второй обыск закончился иначе – Сейрана Салиева и еще пятерых крымских татар обвинению в причастности к запрещенной и признанной экстремисткой в России исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» и арестовали. Уже около 8 месяцев они находятся в СИЗО. Своих детей Сейран видел с тех пор лишь однажды – в коридоре суда.

Сейрану Салиеву 32 года, родился он в Краснодарском крае. После возвращения в Крым его семья обосновалась недалеко от Бахчисарая. С детства он был общительным и активным, не очень любил учиться в школе, но увлекался музыкой и занимался в театральной студии. После окончания школы выучился на оператора компьютера, затем изучал в университете крымскотатарский и английский языки. Сейран всегда увлекался историей Крыма и летом подрабатывал экскурсоводом в Бахчисарае. Занимался борьбой и был главным судьей на праздничных турнирах по национальной крымскотатарской борьбе Куреш.

С супругой Мумине он познакомился во время учебы в университете, они вместе 11 лет. Незадолго до ареста они совершили паломничество в Мекку. У Салиевых четверо детей: сын и три дочери. Младшей было всего полгода, когда Сейрана арестовали.

Мумине Салиева активно помогает детям других политзаключенных – без отцов растут уже 113 маленьких крымчан. Она создала инициативу «Крымское детство» и проводит различные мероприятия: экскурсии по Крыму, мастер-классы и лекции.

«Эти дети жили со своей бедой, понимая, что я вот такой без отца. Они увидели, что их много. Что весь народ солидарен с этими детьми», – рассказывает Мумине.

Освобожденного Сейрана Салиева встречают друзья и близкие, 7 февраля 2017 года

На суды по делу так называемой второй бахчисарайской группы «Хизб ут-Тахрир» всегда приходит много людей – поддержать обвиняемых и их семьи, даже несмотря на то, что заседания проходят в закрытом режиме и в здание суда никого не пускают.

«Я каждый раз вижу новые лица и вижу ребят, которые подвергались административным взысканиям. Но, несмотря на это, они приходят. Это говорит о том, что нашу идею невозможно побороть. Ее просто невозможно заковать в цепи и посадить за тюремные решетки. Народ встал на сторону тех, кого оклеветали экстремистами, террористами, вымогателями. Народ в это не верит», – говорит Мумине Салиева.

А пока следствие продолжается и Сейран Салиев находится в СИЗО, дети часто пишут ему письма, рисуют открытки, и надеются на скорую встречу с ним. Сейрану Салиеву грозит до 20 лет лишения свободы.