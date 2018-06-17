Названы города с самым дешевым пивом в пабах 4 17.06.2018, 13:20

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В «пивной индекс» попали страны, которые стабильно популярны у путешественников.

Портал Money Guru подготовил интересную инфографику: команда проекта разобралась, в каких городах мира пинта пива обойдется дешевле всего, а в каких пенный напиток может стать существенной статьей расходов.

Для сравнения «пивного индекса» были выбраны те города, которые стабильно популярны у путешественников.

Оказалось, что дешевле всего можно пропустить бокальчик в Праге – здесь пинта обойдется в € 1,3. Недорого заправиться хмелем и солодом удастся также в Йоханнесбурге (€ 1,8), Тайбэе (€ 2), Кракове (€ 2) и Рио-де-Жанейро (€ 2,5).

Дорогим удовольствием пиво оказалось в Дубае (€ 10,2), Осло (€ 7,9), Гонконге (€ 6,8), Сингапуре (€ 6,8) и Нью-Йорке (€ 6).