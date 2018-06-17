Андрей Пионтковский: С Путиным будут разговаривать жестче 17.06.2018, 13:42

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В России развеяли известный миф о хозяине Кремля.

Дружественных отношений между Россией и Китаем, о которых заявляют в Кремле, на самом деле не существует и в случае необходимости Поднебесная перейдет к более жесткой политике.

Об этом "Апострофу" рассказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

В данном контексте он отметил, что Китай занимает сильную позицию в мире. Именно эта страна принудила Северную Корею отказаться от ядерного оружия.

"Понимаете, только внешне выглядит, что Трамп принудил Кима к миру. А на самом деле к отказу от ядерного оружия Кима принудил прежде всего Китай", - пояснил Пионтковский.

Также он развенчал миф о якобы дружеских отношениях между Россией и Китаем.

"Но и так называемая дружба Путина с Китаем – это тоже миф, который так хотели бы видеть в Москве. Идет практическое поглощение Дальнего Востока и Сибири Китаем. На каком-то этапе, если Китаю это станет выгодным, он будет разговаривать с Кремлем более жестким языком", - считает Пионтковский.